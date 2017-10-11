Провокация до встречи президентов: сработает ли трюк?

На днях побывавшие в регионе карабахского конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о готовности президентов Армении и Азербайджана встретиться. Время и место встречи не заявлено, но уже появились риски и опасность, что встреча не состоится.

Сначала Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не принял условия Армении, и переговоры возобновляются без предусловий о размещении механизмов сдерживания. Серж Саркисян устами своего секретаря жестко ответил Алиеву, заявив, что Армения не отказалась от венской повестки, а Алиева назвал отступником от договоренностей.

В тот же день на границе выстрелом противника был убит 19-летний армянский солдат.

До встречи Саркисян-Алиев политико-дипломатическая ситуация явно обостряется, что порождает вопросы, может ли не согласованная еще встреча не состояться вовсе?

Это должна быть третья по счету после Апрельской войны встреча – после Вены и Санкт-Петербурга. Третью встречу должна была организовать еще в 2016 году Франция, после США и России.

Но она не состоялась. Напомним, что в повестке Венской встречи значились механизмы расследования, о которых уже не упоминалось в итоговом заявлении Санкт-Петербургской встречи. На следующий день после Санкт-Петербурга посол Франции в Армении созвал пресс-конференцию и заявил, что механизмы продолжают оставаться приоритетом, и Франция готова организовать третью встречу. Есть мнение, что Франция намеревалась вернуть венскую повестку, которую попыталась деактуализировать Россия.

Все дело в том, что международные механизмы расследования, внедрение мониторинговых датчиков может означать демаркацию арцахско-азербайджанской границы и констатацию статус-кво, под ответственность международных сил. Это означало бы внедрение новой системы безопасности на Кавказе, где Россия будет играть не превалирующую роль.

Эти механизмы могут существенно сократить ресурсы военного шантажа как политического инструментария. Азербайджан открыто выступает против этих механизмов, которые его не устраивают, как и Россию. И именно это послужило причиной того, что третья встреча Саркисян-Алиев не состоялась.

События после этого развивались крайне динамично: изменился баланс отношений Запад-Россия, произошли перемены на Ближнем Востоке, возникли серьезные проблемы между Турцией и Россией, а потом и Западом, меняются армяно-российские отношения в условиях сохранения подданства Армении. Меняется и российская верхушка, где происходит подковерная борьба за будущую власть.

Все это оставляет свой след на регионе и отношении мировых центров к Арцахской проблеме, в том числе, на политике России. Россия с одной стороны противостоит внедрению механизмов расследования и установлению с их помощью новой системы безопасности на Кавказе, с другой стороны не может позволить нового разлома нынешней системы, подобного тому, что возник после Апрельской войны, тем более, не может выстраивать на этом разломе свое военное присутствие в зоне Арцахского конфликта.

Такая двойственность сохранится в Москве, пожалуй, пока не выяснится расклад в Кремле после выборов 2018 года.

Попытки организовать третью встречу Саркисян-Алиев предпринимаются в контексте всех этих событий, когда в тактическом смысле есть консенсус по сохранению стабильности, даже на уровне Турции, а в стратегическом смысле продолжается глухое сопротивление появлению даже новых элементов безопасности.

Третья встреча, над которой работали США и Франция, является шагом на пути внедрения механизмов безопасности в регионе. И этот шаг вновь оказался под угрозой, породив вопрос, кому это выгодно.

Не исключается, что для России важно провести третью встречу на территории России, чтобы сохранить контроль и не позволить необратимых процессов по венской повестке. В этом смысле не исключается встреча Саркисян-Алиев в Сочи. В конце концов, эскалация может вызвать обоюдную необходимость «обратиться» к Путину. Сработает ли трюк?