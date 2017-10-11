Премьер-министр Армении Карен Карапетян в Тегеране обсудил вопросы покупки иранского газа и транспортировки туркменского газа по территории Ирана в Армению. Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирана Амирхосейн Заманиниайи.

Завершился двухдневный официальный визит премьер-министра Армении в Иран, где Карапетяна приняли президент Ирана Хасан Рухани, первый вице-президент Эсхаг Джахангири и спикер Меджлиса Али Лариджани, министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Армения не распространяется насчет договоренностей, более того, в официальных информациях о визите премьера больше общих слов, чем конкретных договоренностей. Люди спрашивают – зачем вообще Карен Карапетян ездил к Рухани? А если действительно есть договоренности о закупках газа, то означает ли это, что изменилась энергетическая конъюнктура в регионе?

Замминистра нефти Ирана отметил: «Также обсуждался вопрос о транспортировке туркменского газа в Армению по схеме «своп». Иран выразил готовность поддержать реализацию этой программы».

Если Армения хочет купить газ у Туркменистана через Иран, это может значить, что поставки российского газа в Армению оказались под сомнением. Дело в том, что Армения получает достаточно российского газа, даже больше, чем необходимо, более того, обозначенные в договоре 2,2 млрд. кубометро в год, практически, не выполняются. В 2016 году, например, Армения закупила всего 1,87 млрд. кубов, вместо 1,92 в 2015 году.

Почему Армения ищет альтернативу российскому газу? Есть ли у руководства Армении сведения, что Грузия может отказаться от транзита российского газа в Армению, или условия транзита изменятся из-за других причин?

В январе 2017 года Грузия подписала с Газпромом соглашение о транзите, согласно которому оплату за транзит газа Тбилиси будет получать в деньгах, а не в газе, как раньше. Соглашение, правда, заключено всего на два года – до конца 2018 года.

Грузинского министра энергетики Каху Каладзе довольно жестко обвиняли в заключении этого соглашения. Каладзе уже не министр, и в Тбилиси не исключают, что в 2018 году Грузия откажется от транзита российского газа в Армению.

Возможно, именно с этим связаны попытки Армении получить газ из Туркменистана. Правда, возникает вопрос, почему не из Ирана. В конце концов, Иран имеет колоссальные запасы газа и мог бы поставлять его в Армению. Но то ли по цене не могут договориться Ереван и Тегеран, то ли Иран не желает поставлять газ по российским (или евразийским) инфрастуктурам, то ли Россия не может договориться с Ираном о свопе

Найдет «компромиссный» выход – закупать газ в Туркменистане, а Ирану платить за транзит. Этот вариант устроит всех, тем более, что недавно в Туркменистане побывал Владимир Путин, и не исключается, что обговорил с Бердымухамедовым и вопрос своповых поставок в Армению.

Во всем этом остается два важных вопроса – действительно ли Грузия перестанет быть транзитной страной для Армении, и второй – почему Армения и Иран не могут договориться о наращивании прямых поставок и хотят привлечь к этому Туркменистан?