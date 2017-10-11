Алиев ответил Саркисяну убийством

Минобороны Армении сообщило о гибиели 19-летнего солдата в Тавуше. Информация последовала за жестким ответом администрации Сержа Саркисяна на сделанные ранее заявления Ильхама Алиева.

Алиев утверждал, что переговоры возобновляются, хотя Азербайджан не принял предусловия Армении. Саркисян устами своего пресс-секретаря обвинил Алиева в подмене понятий и настаивал, что армянская сторона не отказалась от венской повестки, которая сводится к размещению механизмов расследования. Кроме того, Саркисян довольно прозрачно обвинил Алиева в отступлении от прежних договоренностей, намекнув, как таких людей называют на Кавказе.

Трагические истории на границе случаются нередко, и Азербайджан периодически убивает армянских солдат, поэтому сложно однозначно увязать сегодняшнее убийство с реакцией Алиева на заявление Саркисяна.

Однако, парадигма инцидентов на границе явно совпадает с переговорными «вехами». И инциденты случаются, как правило, до или после переговоров и встреч. И не исключается, что нынешний инцидент связан с вероятной встречей или беседой Саркисяна и Алиева 11 октября под патронажем Путина, который созвал в Сочи саммит СНГ.

Не исключается, что убийство армянского солдата – просто очередной трагический инцидент, который совпал с политическими перипетиями. Подобные инциденты зачастую бывают обусловлены неурегулированностью конфликта и позиционным противоборством в окопной войне.

Но они все равно имеют политические последствия, и в этом смысле можно утверждать, что в ответ на жесткое заявление Саркисяна Алиев выстрелил в направлении Армении.

Как скажется инцидент на возможных контактах в Сочи – трехсторонних или двусторонних – отдельно с Путиным?

Ситуация напоминает март 2015 года, когда Серж Саркисян сделал довольно жесткое заявление по поводу поставок российских вооружений в Азербайджан. Отвечая на вопросы участников медиафорума, он сказал, что поставки вооружений Азербайджану могут сказаться на армяно-российских отношениях, так как солдаты в окопах будут думать, что в них стреляют из российского оружия.

На следующий после этого заявления день на границе произошла диверсия, жертвами которой стали трое армянских военнослужащих.

Сейчас армянская сторона существенно сузила диверсионные возможности противника, разместив оборудование глубинной разведки. 25 февраля Азербайджан получил жесткий ответ на диверсионную вылазку. После этого Азербайджан направил свои силы на снайперскую войну.

Есть мнение, что солдаты становятся досягаемыми для снайперов только в случае нарушения правил безопасности. Но окопная война гораздо более сложное явление, которое включает и игру на нервах.

Нервничает и Алиев, которого международное давление и поражение в Апрельской войне ввергли в тупик. Если до апреля он с успехом применял так называемую военную дипломатию, то после апреля она стала иметь эффект бумаранга.

Алиев отклоняет венскую повестку, но инструментом отрицания остается только убийство, которое еще больше подчеркивает необходимость этой повестки.

Венская повестка направлена на сохранение жизней с обеих сторон.