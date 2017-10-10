Карс-Ахалкалак-Баку: революционная дорога

В Армении заметили, что открытие железной дороги Карс-Ахалкалак-Баку, которое неоднократно откладывалось, решено провести 30 октября - в день падения Карса. Но, возможно, это последняя попытка Турции и Азербайджана «ущипнуть» Армению, потому что после открытия железной дороги вряд ли это удастся сделать.

Армения связана с Грузией железной дорогой, и, как говорят грузинские официальные лица, Тбилиси может только приветствовать использование соседями страны новых инфраструктур в Грузии. И никаких механизмов по запрету армянским грузам перемещаться по дороге Баку-Тбилиси-Карс быть не может.

Но самое интересное – за последние несколько лет изменилась железнодорожная логистика в самой Турции: под проливом Босфор открыт железнодорожный путь, который соединяет Азию и Европу. Кроме того, завершена прокладка путей от Карса до Эрзерума и далее до Стамбула.

С 2013 года, после открытия железной дороги под Босфором, грузы из Турции могут свободно добираться до Лондона. Это значит, что после запуска дороги Баку-Карс до Лондона смогут добираться грузы и со всего Южного Кавказа, в том числе, из Армении. Кстати, не напрасно в Армению недавно приезжал министр транспорта Великобритании, который заявил о намерении своей страны развивать отношения с Арменией.

Турция в течение 100 лет после распада Османской империи и формирования республики была связана с Южным Кавказом только одной дорогой – Карс-Гюмри. Эта дорога закрылась в 1993 году, после освобождения Кельбаджара. И Турция, у которой до сих пор нет железнодорожного сообщения с Азербайджаном и Грузией, оказалась полностью изолированной от Кавказа.

Сейчас ситуация может кардинально изменится: логистическое соединение Южного Кавказа через Турцию с Европой может изменить многое и в региональной политике.