Алиев принял условие: формируется механизм перемирия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры по Карабаху возобновляются без предусловий, выдвигаемых Арменией. Армения, как известно, выдвигает в качестве условия размещение механизмов доверия, о которых была достигнута договоренность в Вене. Он включает в себе размещение международных механизмов расследования, чтобы Алиев не мог одной рукой вести переговоры, а другой – убивать людей.

Алиев заявляет, что предусловий нет. Это значит, что Алиев заявляет о праве убивать.

Отражает ли заявление Алиева реальность или он просто пытается ужесточить позицию в преддверии переговоров? Сейчас о переговорах можно говорить весьма относительно, так как не известно, что будет их предметом. Не исключается, что предметом переговоров станут как раз механизмы доверия.

Это условие не только Армении, но и всех трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. К такому консенсусу их привела армянская армия, которая в апреле 2016 года пресекла наступление Азербайджана, продемонстрировав готовность перейти в контрнаступление и нанести существенный урон Азербайджану.

После Апрельской войны ситуация изменилась кардинально, что и вынудило Россию изменить позицию, которая ранее отличалась от двух других сопредседателей. О необходимости механизмов расследования Франция и США заявляли еще до Апрельской войны, когда Россия усиленно вооружала Азербайджан, тормозя поставки вооружений в Армению, и пыталась обеспечить международную легитимность агрессии Азербайджана.

Эта легитимность понадобилась бы России для установления своего военного присутствия в зоне конфликта в случае успеха агрессии Азербайджана. России и Азербайджану не удалось обвести друг друга вокруг пальца, но армянская армия смогла выявить «стратегический обман».

После Апреля Россия оказалась в новой ситуации. Сотрудничество с Азербайджаном было «сотрудничеством одной войны». Война проиграна.

Сейчас Москва вынуждена работать на относительную стабильность, сохраняя в стратегическом арсенале намерение установить свое военное присутствие в зоне конфликта.

Алиев прав – он не принял условие Армении. Условие Армении приняли сопредседатели, поскольку армянская армия не оставила другого пути. А Азербайджан принял условие Минской группы. Вернее, это даже не условие, а уже констатация размещения механизмов, которое произошло за счет технического оснащения армянских войск и предоставления технических средств глубинной разведки. Как заявил Аркадий Тер-Тадевосян, это оборудование оказалось у нас при содействии США.

Нет сомнений, что Россия этому не препятствовала.

Алиев понимает это, соглашаясь на встречу с Саркисяном. Переговоры для него – выход, ибо только так он может объяснить своему обществу, почему он не отдает приказ о наступлении, если его армия превосходит армянскую.

Это вовсе не значит, что Алиев больше не будет стрелять. В конце концов, армии стоят в окопах друг против друга. Но механизмы существенно сокращают ресурс военного шантажа со стороны Азербайджана.

Таким образом, в карабахских переговорах начинается новый раунд, и по большому счету это будет своеобразный фариант формализации уже внедренных механизмов расследования.