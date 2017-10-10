Армяно-иранская волшебная палочка: планы изменились

В ходе встречи с представителями армянской общины в Иране премьер-министр Карен Карапетян заявил, что он договорился с руководством Ирана о «рестарте» двусторонних отношений.

О рестарте говорят, когда что-то «зависает». Значит ли это, что армяно-иранские отношения «зависли»?

Ощущение такое, что сейчас армяно-иранские отношения ограничиваются получением газа из Ирана, который возвращается в виде электроэнергии, и бесконечно строящимися высоковольтными линиями. Хотя, сейчас в обращение введена идея о сотрудничестве Туркменистан-Иран-Армения, но и она не имеет конкретного содержания. Об этом в ходе визита в Иран 5 августа заявил Серж Саркисян.

Относился ли «рестарт» к этому проекту? И какова причина «зависания» отношений?

Есть расхожее мнение, согласно которому главной проблемой развития армяно-иранских отношений является Россия, интересам которой эти отношения противоречат. Это вполне реалистичное мнение, тем более, что в документах Викиликс со всей очевидностью выяснилось, что транзитная способность армяно-иранского газопровода была снижена под давлением России, что признал министр энергетики Армении.

Однако, есть также мнение, что официальный Ереван не идет на суверенные шаги, так как ожидает от Ирана большей готовности. Иначе говоря, Ереван пытается выяснить цену, которую Иран готов заплатить за то, что Армения пойдет против России.

Важно понять, чего хочет Иран. Понятно, что Иран также должен быть готов к конкуренции с Россией.

«Рестарт», конечно, нужен, но прежде следует выяснить причины «зависания». В армяно-иранских отношениях стороны больше пытаются избегать нежелательных шагов, чем предпринимать совместные меры по развитию отношений. Если это изменится, то рестарт даст плоды, а если нет, то в отношениях просто появится новое слово.

Или же Карен Карапетян пытается констатировать, что за прошедшие годы в армяно-иранских отношениях сложилась печальная ситуация, тем самым указывая на ответственность Сержа Саркисяна и страхуясь сам от возможной ответственности?

Примерно то же Карапетян сделал и по части экономики, заявив с самого начала, что ситуация хуже некуда, а волшебной палочки у него нет. Заявление о рестарте является признанием Карена Карапетяна в отсутствии волшебной палочки и в армяно-иранских отношениях.