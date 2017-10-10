План Лаврова против плана Тиллерсона: будет ли встреча в Сочи?

11 октября в Сочи состоится саммит СНГ, в котором, как сообщается, примут участие и президенты Армении и Азербайджана. Буквально за несколько дней до этого в регионе карабахского конфликта побывали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые после встреч заявили, что президенты Армении и Азербайджана готовы встретиться. Правда, в заявлении отмечается, что темы переговоров пока уточняются. Однако, о сроках встречи не было заявлено. Могут ли Саркисян и Алиев встретиться в Сочи под эгидой России? Сейчас в карабахском урегулировании две условных дорожных карты – «план Лаврова» и «план Тиллерсона». Незадолго до визита в регион сопредседателей госсекретарь США Рекс Тиллерсон опубликовал подходы своей администрации к решению карабахского конфликта – полное разминирование Арцаха, отвод снайперов и размещение механизмов мониторинга. Иными словами, Тиллерсон предлагает заморозить ситуацию, обеспечить гарантии безопасности, а уж потом приступить к переговорам. План Лаврова, как неоднократно утверждали российские эксперты, предполагает сдачу Азербайджану N-го количества карабахских районов – от 2 до 5. На днях корифей евразийства Александр Дугин напрямую заявил, что речь идет о сдаче 5 районов. И только после этого могут начаться переговоры. Армения придерживается плана Тиллерсона, заявляя в качестве предусловий размещение механизмов расследования. Азербайджан устраивает план Лаврова, и Алиев пытается сделать все, чтобы Армения согласилась с этим планом, или хотя бы сохранить актуальность такого плана. Ранее Серж Саркисян в одном из интервью признал, что единственным документом, который «не сдали в мекретариат ОБСЕ», остается Казанский, то есть план Лаврова. Согласится ли Серж Саркисян на встречу в Сочи? А считает ли еще Армения, что план Лаврова актуален? Или Саркисян будет настаивать на встрече в другой столице, например, в Вене, где была заключена договоренность о механизмах расследования? Переговорный процесс по мирному урегулированию карабахского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Армения всячески стремилась сорвать переговоры, придумывала различные предлоги, чтобы не допустить возобновления переговоров, выдвигала различные условия.
План Лаврова против плана Тиллерсона: будет ли встреча в Сочи?
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- Комментарии - 10 Октября 2017, 10:45