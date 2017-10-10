План Лаврова против плана Тиллерсона: будет ли встреча в Сочи?

11 октября в Сочи состоится саммит СНГ, в котором, как сообщается, примут участие и президенты Армении и Азербайджана. Буквально за несколько дней до этого в регионе карабахского конфликта побывали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые после встреч заявили, что президенты Армении и Азербайджана готовы встретиться.

Правда, в заявлении отмечается, что темы переговоров пока уточняются. Однако, о сроках встречи не было заявлено.

Могут ли Саркисян и Алиев встретиться в Сочи под эгидой России? Сейчас в карабахском урегулировании две условных дорожных карты – «план Лаврова» и «план Тиллерсона». Незадолго до визита в регион сопредседателей госсекретарь США Рекс Тиллерсон опубликовал подходы своей администрации к решению карабахского конфликта – полное разминирование Арцаха, отвод снайперов и размещение механизмов мониторинга. Иными словами, Тиллерсон предлагает заморозить ситуацию, обеспечить гарантии безопасности, а уж потом приступить к переговорам.

План Лаврова, как неоднократно утверждали российские эксперты, предполагает сдачу Азербайджану N-го количества карабахских районов – от 2 до 5. На днях корифей евразийства Александр Дугин напрямую заявил, что речь идет о сдаче 5 районов. И только после этого могут начаться переговоры.

Армения придерживается плана Тиллерсона, заявляя в качестве предусловий размещение механизмов расследования. Азербайджан устраивает план Лаврова, и Алиев пытается сделать все, чтобы Армения согласилась с этим планом, или хотя бы сохранить актуальность такого плана. Ранее Серж Саркисян в одном из интервью признал, что единственным документом, который «не сдали в мекретариат ОБСЕ», остается Казанский, то есть план Лаврова.

Согласится ли Серж Саркисян на встречу в Сочи? А считает ли еще Армения, что план Лаврова актуален? Или Саркисян будет настаивать на встрече в другой столице, например, в Вене, где была заключена договоренность о механизмах расследования?

Переговорный процесс по мирному урегулированию карабахского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Армения всячески стремилась сорвать переговоры, придумывала различные предлоги, чтобы не допустить возобновления переговоров, выдвигала различные условия.