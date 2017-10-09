Пожар в Хосрове раскрыт: армяно-американская «операция»

На прошлой неделе министр экологии Армении Арцвик Минасян заявил в связи с расследованием пожара в Хосровском заповеднике, что американская сторона предоставила Армении спутниковые снимки, на которых ясно видно, что одновременно появляются три очага возгорания.

Фактически, министр заявил о раскрытии дела о пожаре. Он сказал, что три очага говорят о том, что пожар не мог возгореться естественным путем. Снимки исключают, фактически, и фактор неосторожности. Три удаленных друг от друга очага говорят о предумышленном поджоге.

О «далекоидущих целях» поджога свидетельствует то, что США решили предоставить спутниковые снимки, которые «раскрыли» дело о поджоге Хосрова. Если есть снимки с очагами возгорания, нет сомнений в том, что могут быть и снимки, на которых видны те, кто осуществлял поджог. Вопрос в предоставлении этих снимков армянской стороне. Фактически, США заявляют, что раскрытие данного пожара – дело «на уровне участкового».

Такие дела могут, конечно, остаться недораскрытыми по части заказчиков. Как говорил Галуст Саакян о деле 27 октября, полное раскрытие дела может произойти, когда мы станем полностью независимым государством.

Пожар в Хосрове и 27 октября – не одно и то же, но по нанесенному государству ущербу их можно сопоставить, так как пожар в Хосровском заповеднике действительно стал тяжелейшим вызовом для Армении, и не известно еще, каковы его экологические и политические последствия.

Не исключается, однако, что США предоставили снимки, чтобы нивелировать политический ущерб. Симптоматично, что «средство защиты» от политических последствий предоставили США, а не стратегический союзник Россия, которая также, наверное, имеет эти снимки под рукой.

Армении не впервые оказывают «космическую» помощь. В ноябре 2014 года, когда в Арцахе на границе с Азербайджаном был сбит армянский вертолет, азербайджанцы более 10 дней не позволяли эвакуировать тела погибших летчиков из нейтральной зоны. Тогда армянские силы осуществили спецоперацию, практически, на территории Азербайджана, и вынесли тела погибших. Это была политическая операция, которая под силу элитным армиям.

Тогда американские дипломаты не скрывали восхищения, в Госдепе даже заявили, что внимательно наблюдали за действиями армянских военных.

Это был намек о поддержке военной операции армянских сил, которая стала возможна после получения спутниковых данных о позиционировании. В каком-то смысле это была армяно-американская операция – американские технологии вкупе с боеготовностью армянских сил.

По части Хосрова также объявлено об успешной армяно-американской операции, что важно как с точки зрения экологии, так и государственной безопасности.