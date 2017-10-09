Карен Карапетян жмет на газ или на тормоз?

По приглашению первого вице-президента Ирана, фактического премьера Эсхака Джаангири армянский премьер Карен Карапетян 9 октября начнет двухдневный визит в Иран. Он встретится также с президентом Ирана Хасаном Рухани.

О важности армяно-иранских экономических связей говорилось неоднократно, и в той же пропорции указывалось, что препятствием на пути развития этих отношений является Россия, которой невыгодно армяно-иранское сближение.

А полноценные отношения означали бы выход Ирана через Армению, Грузию и Черное море в Европу. Армения представляет интерес для Ирана в двух направлениях - как выход к Черному морю и страна, силы которой контролируют территории Арцаха к северу от Ирана.

Ирану не столь важно, будут ли на этой территории армянские или азербайджанские войска, главное, чтобы контроль был «суверенный». Если Армения берется обеспечить суверенность, у Ирана нет проблем, если Азербайджан намерен это сделать – пожалуйста.

То, что на севере Ирана проживают миллионы азербайджанцев-тюрок, для Тегерана не проблема. У Ирана есть мощные рычаги воздействия на Азербайджан, чтобы лишить Баку сепаратистского соблазна.

По части контроля Арцахской зоны у Ирана одна задача – не допустить появления там третьих сил, в частности, России, которая все время к этому стремится, как путем давления на Армению, так и стратегического партнерства с Баку.

Одним из фрагментов этого стремления стала Апрельская война, которая назревала в недрах российско-азербайджанского сотрудничества. И если бы армянским силам не удалось остановить Баку и нанести контрудар, военное присутствие России в Арцахе, к северу от иранской границы, пусть даже в обрамлении ОДКБ, стало бы реальностью.

В этом смысле сопротивление армянских сил в апреле стало сигналом Ирану – по части доверия Армении. Однако отношение Еревана к армяно-иранским экономическим проектам подрывает доверие Ирана, который начинает сомневаться в суверенности Армении.

Вместе с тем, риторика Армении в последнее время существенно изменилась. Ереван начал говорить о маршруте Персидский залив – Черное море, о сотрудничестве Армения-Иран-Туркменистан, а до визита в Иран 5 августа Серж Саркисян направил Ирану два важных мессиджа – готовность совместно обеспечивать региональную безопасность и обеспечить транзит иранского газа к Черному морю.

Саркисян, конечно, оговорился, что придется считаться с интересами всех акторов, отметив, что этот проект является предметом экспертной, а не политической повестки. Но в Тегеране Саркисян на встрече с Рухани напрямую коснулся перспектив сотрудничества Армения-Иран-Туркменистан.

Причем, в этом смысле события развиваются интереснейшим образом. За несколько месяцев до этого в Туркменистане побывал премьер Армении Карен Карапетян, потом в Ашгабад поехал Серж Саркисян, через пару часов после встречи Саркисяна с Путиным в Сочи в Ереван прибыл президент Туркменистана. В Ереване Саркисян заявил, что Бердымухамедов говорил о миллиардных проектах. В каких сферах могут появиться миллиарды, если не в энергетической, по части транзита туркменского газа через Иран и Армению?

Спустя пару недель после визита Бердымухамедова Серж Саркисян вновь отправился в Ашгабад – на открытие Азиатских игр.

Так, происходят ли серьезные обсуждения в формате Армения-Иран-Туркменистан, в частности, о газопроводе, прокладку которого Серж Саркисян не исключал?

Этот вопрос может заинтересовать Европу. Но есть и Россия, которая непременно воспримет этот газопровод как конкурирующую фирму, не только как альтернативу российским маршрутам газопроводов в Европу, но и влиянию России на Кавказе вообще. Российско-турецкое влияние может сразу же кануть в Лету в случае маршрута Туркменистан-Иран-Армения-Грузия. Это уже будет совершенно иной регион, со своей экономикой и новой системой безопасности.

Потерпит ли Россия такую перспективу? После Апрельской войны Москва оказалась на Кавказе действительно в сложной ситуации. Казалось бы, ее влияние на Армению становится все более беспрекословным, но чем шире это влияние в формальном смысле, тем в большей зависимости оказывается сама Москва. Сложно быть союзниками при таком разночтении интересов. До Апрельской войны с этим по большей части сталкивалась Армения, но после апреля это повернулось против России, которая не может больше игнорировать интересы Армении.

В этом смысле армяно-иранские отношения могут стать знаковыми, и визит Карена Карапетяна – тому свидетельство. Станет ли визит запуском формата Иран-Армения-Туркменистан, или Карен Карапетян едет в Тегеран, чтобы заявить, что Армения не может выбраться из евразийской топи?

Примечательно, что недавно в Туркменистане побывал Владимир Путин. Был ли в ходе визита затронут формат Туркменистан-Армения-Иран?

Президент Туркменистана после этого заявил, что уважает интересы России в Азии, но напомнил при этом, что Туркменистан – нейтральное государство.