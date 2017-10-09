Россия «прикрыла» Нахиджеван

Парламент Армении на прошлой неделе ратифицировал соглашение об армяно-российской объединенной группировке, в которую входят 102-я российская база в Гюмри и 5-й армейский корпус Армении. Соглашение регулирует условия функционирования группировки, управление и прочее. Есть положения, которые могут быть по-разному истолкованы, в частности, существует мнение, что соглашение ограничивает возможности армянской армии.

Российские эксперты отмечают, что объединенная группировка предусмотрена для защиты Армении, в частности, от угроз со стороны Турции и Нахиджевана. Российский эксперт Вадим Евсеев говорит, что при необходимости Россия может нарастить военное присутствие. Причем, если будет заблокирован коридор через Грузию, то Россия воспользуется армяно-иранской границей для наращивания военного присутствия, тем самым нивелируя угрозы со стороны Турции и Нахиджевана.

Нахиджеван оказался в центе внимания российского экспертного сообщества после того, как Турция стала там наращивать политическое, экономическое и военное присутствие. Состоялся ряд учений, в Нахиджеване была создана отдельная армия, которой фактически «командуют» турецкие специалисты. В Нахиджеване было размещено современное российское вооружение, которое, по словам экспертов, может достичь даже Еревана. Кроме того, Турция пытается экономически интегрировать Нахиджеван, открыв там торговое представительство.

Нынешний статус Нахиджевана определен российско-турецким Карсским договором начала прошлого века, в котором он называется «автономным краем под протекторатом Азербайджана». То есть, это протекторат, гарантами которого являются Турция и Россия. Фактически, Россия во второй раз «сдает» Нахиджеван», на этот раз от Азербайджана Турции.

Нахиджеван – регион особенный. Это большая пробка в регионе, которая не дает ему раскрыться, обеспечивая изоляцию Армении в логике российско-турецкого статус-кво.

Теоретически, если «открыть» Нахиджеван», начнут действовать старые коммуникации, а новые могут получить наиболее оптимальный маршрут, который может связать регион с Европой. Это может стать концом российско-турецкого статус-кво и нынешней системы безопасности на Кавказе.

Турция стала наращивать военное присутствие в Нахиджеване после сирийского кризиса, пытаясь укрепить свой тыл.

Россия, которая сейчас «смакует» плоды своей политики 1920-х годов, решила «прикрыть» Нахиджеван армяно-российской группировкой. С какой целью – чтобы «исправить историческую ошибку» или «укрепить» Карсский договор?