Еще одно важное признание российских армян

Организовавший в Ереване евразийский форум Ара Абрамян заявил в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о будущем премьер-министре, что они хотят того, кого выберет народ, «мы не можем диктовать, кого выбирать, мы – граждане другого государства».

Ара Абрамян понял это после того, как два года назад пытался учредить в Армении партию. Многочисленные круги в Армении, в том числе партии, изъявили готовность присоединиться к этой партии, которая, безусловно, стала бы самой массовой и могла сыграть важную роль на выборах в НС 2017 года, стать самой финансово обеспеченной, до которой местным олигархам было бы не под силу дотянуться.

Тогда Ара Абрамян считал, что российские армяне и работающие в России тысячи граждан Армении должны обладать политическим инструментом для воздействия на процессы в Армении.

Нет сомнений в том, что идея была согласована с властями России. Она так и осталась идеей, но очевидно, что партия стала бы реальностью, если бы Москва настояла. Против этой партии были власти в Армении, и явно они об этом заявили в Москве. Какова была цена отказа от идеи, так и останется неизвестным, но очевидно, что произошло это за счет Армении.

Так или иначе, сейчас Ара Абрамян признает, что является гражданином другого государства и не станет вмешиваться. Возможно, это намек другому состоятельному российскому армянину – Самвелу Карапетяну, с которым Абрамян не особо дружит и который осуществляет в Армении крупные бизнес-проекты. Премьер Карен Карапетян считается протеже Самвела Карапетяна.

Несколько лет назад в политическом закулисье говорили, что Серж Саркисян обещал Самвелу Карапетяну взамен на ряд крупных бизнес-проектов назначить его брата – Карена Карапетяна – премьер-министром. Но его назначаили «всего лишь» главой президентской администрации. В своем заявлении-опровержении он сказал, что его семья инвестировала в Армению 90 млн. долларов, и за такие деньги можно было купить в Армении какую угодно должность. Он хотел сказать, что инвестиции были не для назначения премьером.

Сейчас Самвел Карапетян инвестирует больше, и время покажет, на какие деньги можно «купить» должность премьера в Армении.

Армянская община России самая крупная и, возможно, по числу состоятельных людей также. Но армянская община в России не является фактором, в отличие от многих других стран, где армяне с успехом осуществляют лоббистскую деятельность. Правда, второе поколение эмигрантов постепенно проникает в государственные структуры России, в медиа и крупные компании, но пока не могут стать фактором, с которым власти будут считаться при осуществлении внешней политики. Это исходит как из политико-государственного характера России, так и мышления армян.

Армянская община России остается заложником политики России и ее инструментом, и это особенно стало проявляться после 2013 года, когда российские армяне стали фактором агрессивной «интеграционной» политики России и главными пропагандистами. То есть, чем сильнее становится армянская община России, тем сильнее ею давят на Армению. Она не становится инструментом воздействия на принятие решений России по части Армении, и таким образом Армения становится заложником общины.

Это касается всех прослоек общины – от гастарбайтеров до состоятельных лиц. Они играют важную роль в экономике Армении – кто инвестициями, кто трансфертами, но эти деньги, по упомянутым выше причинам, «возвращаются» в Россию в виде суверенитета Армении.

Ара Абрамян, фактически, обещает «не диктовать», хотя не понятно, осознает ли он серьезность своего заявления или говорит, чтобы понравиться кому-то или противостоять.

А вообще, российско-армянская «элита» должна пытаться не «покупать» власть в Армении, а изменить ситуацию в самой общине, освободив ее из пут заложника. От этого выиграют все – и Армения, и община, и состоятельные люди, которым, возможно, сложнее из-за богатства.