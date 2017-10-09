Встреча Саркисян-Алиев: что за новая тема для переговоров

На прошлой неделе новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер побывал в Степанакерте, затем в Ереване присоединился к двум другим сопредседателям, которые встретились с Сержем Саркисяном, потом вылетели в Баку и поговорили с Ильхамом Алиевым. Шефер, однако, имел отдельные встречи с Саркисяном и Алиевым.

Для нового сопредседателя это, наверное, нормально, но визит в Степанакерт выглядит несколько «нетрадиционно». Дело в том, что накануне его визита госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об императивах по Арцахской проблеме, которые сводятся к мониторингу границы и размещению механизмов, отводу снайперов и полному разминированию Арцаха. Возможно, Шефер лично довел до руководства Арцаха, Армении и Азербайджана детали позиции США.

После встреч с Саркисяном и Алиевым сопредседатели Минской группы распространили заявление и сообщили о готовности президентов возобновить переговоры. В заявлении отмечается, что целью визита была работа по организации встречи президентов, в том числе, уточнение возможных тем переговоров.

В заявлении Минской группы вновь отсутствует ссылка на договоренности в Вене. Это приводит многих к выводу, что Венская повестка вытеснена из переговоров, и Азербайджану удалось ее нивелировать.

Но в этой ситуации возникает вопрос, на каких условиях стороны согласились возобновить переговоры. Азербайджан, например, настаивал на выводе армянских войск из Арцаха и принципе территориальной целостности, а армянская сторона выдвигает в качестве условия признание статуса Арцаха и гарантии безопасности.

Если при таких антагонистических требованиях стороны соглашаются возобновить переговоры, значит, либо они отказались от требований, либо это сделала одна из сторон. Пока в публичном режиме «отступает» Армения, поскольку в последнее время перестала говорить о Венской повестке, а азербайджанская сторона намекает, что получила от сопредседателей «интересные предложения».

А если отступил Азербайджан, значит, он согласился признать статус Арцаха и разместить средства мониторинга.

Визит сопредседателей в регион был совершен в период, когда Азербайджан оказался под мощным международным прессингом, оказавшись на грани превращения в «изгоя». В международной прессе были опубликованы результаты расследования коррупционных схем Азербайджана, в США и Европе говорятся принять санкции против этой страны. По части Арцаха о территориальной целостности Азербайджана давно уже не упоминается ни в заявлениях, ни в официальных документах, в связи с чем Азербайджан выражает недовольство.

В свою очередь, Россия в лице советника Путина Глазьева нанесла неожиданный удар Баку, заявив, что членство Азербайджана в ЕАЭС зависит от Армении. А этот вопрос, пусть на уровне торга, касается Арцаха.

В таких условиях, когда позиция мирового сообщества совпадает с армянской позицией, возникает вопрос, о чем будут говорить президенты?

Азербайджан требует все и сразу, угрожая войной. Поддается ли руководство Армении шантажу Азербайджана?

Армянская сторона утверждает, что альтернативой переговорам является война. Этот тезис не выдерживает никакой критики, это всего лишь оправдание проводимой политики. А эта политика по сути и дает в руки Алиева «право на войну». Армения признала границы Азербайджана еще в 1990-х, и вся последующая политика строилась на этом обстоятельстве.

Между тем, армянская сторона обладает мощнейшим оружием международного права – самоопределением. Политика и дипломатия Армении должны быть направлены на реализацию этого права, которое имеет в себе гораздо более мощный потенциал выстраивания политической субъектности, чем реликтовый принцип «территориальной целостности».

Мир не говорит о территориальной целостности Азербайджана, Курдистан и Каталония указывают, как меняется мир и насколько важна эта схема в новом миропорядке.

Единственным делом Армении должно быть использование самого мощного оружия – права на самоопределение. С Азербайджаном говорить больше не о чем. А если есть, то придется заявить, что Баку признал право народа Арцаха на самоопределение, или же политика Армении не имеет ничего общего с национально-государственными задачами.

Альтернативой переговорам является не война, наоборот, переговоры в рамках прав Азербайджана могут привести к войне.