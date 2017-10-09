Началось: турецко-американский конфликт

США и Турция почти отменили взаимное предоставление виз. Конфликт разгорелся после того, как на прошлой неделе в Стамбуле был задержан сотрудник консульства США. Турецкие власти заподозрили его в связях с Фетхулла Гюленом. Вашингтон осудил этот шаг как безосновательный и наносящий вред двусторонним отношениям. Сразу за США Турция заявила о зеркальных мерах.

Примечательно, что скандал «случайно» совпал с заявлением руководства Турции о намерении ввести войска в сирийский Идлиб и попытками Анкары «уговорить» Ирак предпринять силовую операцию против Курдистана. Есть мнение, что политика Турции в регионе Ближнего Востока вошла в непримиримое противоречие с намерениями США. Турция не скрывает, что намерена не позволить США «перечертить» границы на Ближнем Востоке.

Эти границы были начертаны после Первой мировой войны, когда США были еще не так сильны, Арбитраж президента США Вильсона был проигнорирован, и Франция вместе с Великобританией, фактически, разделили регион по-своему, договорившись с Турцией. Итогом этого раздела стал Лозанский договор, который не предполагает создания Армении. Он заменил не вступивший в силу Севрский договор, по которому площадь Армении должна была составить 64 тыс. кв.км. Россия и Турция заключили и сепаратный договор, по которому Армения была разделена между ними. По логике этого договора Россия передала турецкому Азербайджану Карабах и Нахиджеван.

США сейчас стали сильнее и, судя по всему, намерены добиться нового раздела региона. Содержит ли план США «армянскую карту», сложно сказать, поскольку многое зависит от поведения самой Армении.

Напомним, что сейчас члены Конгресса штата Калифорния находятся в Арцахе и встречаются с его руководством. Недавно члены Конгресса США побывали в Армении и Арцахе. В Вашингтоне раздаются призывы, наконец, приступить к реальной политике в отношении Армении. Армения, судя по всему, пока игнорирует предложения США.

Стала сильнее и Германия, которая не принимала участие в разделе мира после Первой мировой, так как потерпела поражение. Принятие резолюции о признании Геноцида армян 2 июня 2015 года стало началом ухудшения отношений Турции с Германией. Дело дошло до того, что Германия вывела свои войска с баз НАТО в Турции и перевела их в Иорданию. Не исключается, что США также последуют примеру Германии.

В запасе у Вашингтона и Берлина масса шагов против Анкары, и одним из них является, безусловно, признание геноцида армян и поддержка исков граждан США армянского происхождения к Турции. Есть и другие шаги, однако, не исключается, что Турция, все же, договорится с США и Германией. Министр иностранных дел Турции уже призвал Берлин к улучшению отношений.