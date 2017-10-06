Неожиданный мессидж Путина Азербайджану

В вопросе возможного принятия Азербайджана в Евразийский экономический союз решающее слово будет за Арменией, заявил сегодня советник президента России Сергей Глазьев на полях армяно-российского межрегионального форума в Ереване.

В ответ на вопрос корреспондента радио «Свобода» («Азатутюн»), как он представляет Армению и Азербайджан в составе ЕАЭС, Сергей Глазьев сказал: «Евразийский экономический союз открыт для всех участников, но в данном случае решающее слово будет за Арменией, потому что решения мы принимаем на основе консенсуса». Армения может воспользоваться правом вето и наложить запрет на членство Азербайджана, сказал он.

Заявление Глазьева вызвало в Азербайджане недоумение. «Заявление высокопоставленного российского чиновника вызывает недоумение, так как официальный Баку даже не выразил четкой и ясной позиции по поводу вступления в ЕАЭС. Более того, при обсуждении этого вопроса в Азербайджане меньше всего интересуются мнением Армении, поскольку речь идет о формировании внешнеполитической стратегической системы регионального формата», отмечают азербайджанские СМИ.

Азербайджан действительно не выражал официально позиции о членстве, хотя на различных уровнях о такой возможности говорилось неоднократно. Причем, говорилось в основном в контексте карабахского «урегулирования». В экспертных и даже официальных российских кругах бытует мнение, что членство Азербайджана в ЕАЭС может способствовать карабахскому урегулированию.

Вопрос членства Азербайджана в ЕАЭС стал своеобразной игрой «на соблазнение Карабахом» между Россией и Азербайджаном. Причем, в отличие от Баку, Москва в каком-то смысле была скована этой игрой, учитывая право Армении на вето.

В Азербайджане утверждают, что мнение Армении в этом вопросе их интересует меньше всего, таким образом намекая, что если Баку захочет вступить в ЕАЭС, то Армения не помеха, вернее, Москва всегда может снять этот барьер.

Но советник Путина говорит, что членство Азербайджана зависит от Армении, то есть Москва в публичном режиме заявляет, что не станет давить на Армению, или же повышает «цену давления».

Перестает ли Москва «соблазнять» Азербайджан Карабахом, потому что причиной вето Армении был именно Карабах? Особенно, после заявления госсекретаря США, который, фактически, «закрыл» вопрос Арцаха на данном этапе.

В свою очередь, Азербайджан оказался в положении международного изгоя: США и Евросоюз готовятся ввести санкции против Азербайджана и отказываются обсуждать вопрос его территориальной целостности, публикуют коррпуционные разоблачения, которые ограничивают возможности азербайджанского лоббинга на международной арене, Турция погрязла в собственных проблемах, а Иран приступил к «духовной экспансии».

В этой ситуации Азербайджану податься некуда, и, возможно, Москва намекает именно на это, заявляя, что ей нет смысла торговаться, или же членство будет на условиях Армении.

Кстати, примечательно, что подобная же ситуация сложилась и в связи с Турцией, после того, как министр экономики этой страны заявил о возможности заключения соглашения с ЕАЭС. За этим последовало заявление-ультиматум Сержа Саркисяна с трибуны ООН.

ЕАЭС остается единственной площадкой, на которой Азербайджан может надеяться решить карабахскую проблему в свою пользу. Незря азербайджанские СМИ не скрывали радости после того, как парламент Армении отклонил предложение о создании комиссии по выходу из ЕАЭС.

В этой ситуации не исключается, что игру с Азербайджаном усложняют, включая в нее и другие региональные проблемы.