Сенсационное заявление министра экологии: что предоставили Армении американцы

Министр экологии Арцвик Минасян сделал в парламенте заявление по поводу пожара в Хосровском заповеднике, которое можно назвать сенсационным.

«Да, пожаров в этом году было много, и без человеческого фактора не обошлось. Возбуждено несколько уголовных дел. Скажу больше – мы получили от американских партнеров спутниковые снимки, на которых видно одновременно несколько очагов возгораний в Хосрове. Они довольно далеки друг от друга и не могли быть вызваны, скажем, грозой», заявил Арцвик Минасян.

Зато его заявление прозвучало как гром среди ясного неба.

Пожар в Хосровском заповеднике был беспрецедентным по своим масштабам для Армении, причем, в нескольких разрезах – внутриполитическом и внешнеполитическом. Это был явный «наезд» на министра чрезвычайных ситуаций Давида Тонояна, причем, в связи с тем, что он слывет прозападным политиком. Заметны были также стрелки, направленные на дашнакского министра Арцвика Минасяна, с которым премьер Карен Карапетян не мог найти «язык» с самого назначения.

Более того, в условиях чрезвычайного положения, когда два министра лично принимали участие в операции по тушению пожаров в Хосрове, премьер сначала съездил в Москву, где отпраздновал свой день рождения, потом поехал отдыхать в Арцах. Он обратился к бедствию уже ближе к концу, в виде благодарности российскому премьеру Медведеву, который отправил самолет на помощь армянским спасателям.

В Армению прибыли и американские специалисты, которые заявили о готовности помочь при подобных бедствиях.

И вот, Арцвик Минасян сообщает, что американцы предоставили спутниковые снимки, на которых ясно видны три очага возгорания. Министр словно предупреждает, что не допустит, чтобы политический дым от пожара пошел не в ту сторону. Потому что, возможно, есть другие снимки, на которых видно, кто эти очаги поджигает.