В Ереване шестого октября проходит шестой российско-армянский межрегиональный форум, который организован Министерством территориального управления и развития Армении и Министерством экономического развития РФ. Форум проводится совместно со вторым международным форумом евразийского партнерства.

Форум, как говорят журналисты, проходит с техническими проблемами – в зале не слышно, что говорят докладчики. Но это не мешает им заявлять о том, что Армении в ЕАЭС хорошо.

Например, премьер Карен Карапетян заявил, что в рамках ЕАЭС наблюдается большой рост товарооборота. «С Россией в том числе», - добавил премьер. По его словам, после принятия решения о возможности посещения Армении гражданами РФ без виз зафиксирован рост туризма.

При этом Серж Саркисян отделался посланием к участникам форума, в котором призвал сделать так, чтобы анонсируемое развитие могли почувствовать на себе граждане. «Основная задача в нашем интеграционном объединении заключается в том, чтобы все предпринятое и предстоящее реализовать сводилось бы к повышению качества жизни и благополучия, было бы ощутимым для каждого гражданина и региона», говорится в послании Сержа Саркисяна. Он словно намекает, что до сих пор выгоды евразийской интеграции люди пока не почувствовали.

Но самое интересное – на форуме «властвует» глава Союза армян России Ара Абрамян. Он заявил, что «Армения намерена внести свой вклад в общие усилия по развитию ЕАЭС. Несмотря на то, что страна бедна природными ресурсами, она богата историей и культурой и активной молодежью».

Ара Абрамян «пропустил» форум Диаспора-Армения, который проходил в Армении в конце сентября. Вообще, пророссийская диаспора мало была представлена на том форуме, где Серж Саркисян заявил о создании Паннационального совета. Не исключается, что на сегодняшнем форуме в ответ будет объявлено о создании Армяно-российского совета.