«Мощный» ответ Еревана Тиллерсону и Евросоюзу: план Лаврова

США и Еврооюз, уже официально, а не на уровне экспертных мнений, заявляют о поддержке позиции Армении в карабахском конфликте и желании интегрировать страну в евроатлантическую систему безопасности и коммуникаций.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обнародовал свое видение арцахского урегулирования, поддержав позицию Конгресса по поводу полного разминирования Арцаха, отвода снайперов и размещения механизмов слежения. Фактически, Рекс Тиллерсон заявил о деактуализации так называемых мадридских принципов и направлении посреднических усилий на поддержание стабильного статус-кво.

Заявление Тиллерсона приветствовали с армянской стороны на уровне пресс-секретаря президента Арцаха. Хорошо, хоть заметили.

С другой стороны, Евросоюз раскрыл свой подход к карабахскому урегулированию: ЕС категорически отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана и вносить это в текст договора с Азербайджаном. Об этом вчера в Баку на встрече с европейскими чиновниками заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Он пригрозил выходом из Совета Европы, если международное сообщество не включит Карабах в число «постсоветских конфликтов». Это конфликты в Украине, Грузии и Молдове, в которых Запад однозначно поддерживает территориальную целостность этих стран, обвиняя Россию в агрессии. Карабах в этот список не входит.

В Армению вчера прибыл глава Сената Чехии, который заверил, что его страна не продает оружие таким «опасным странам», как Азербайджан. Видимо, ранее Ереван выразил протест Праге в связи с продажами оружия, но глава Сената не мог не намекнуть, что оружие Азербайджану продают другие страны, и демарши нужно делать против них.

А до этого в Ереване был замминистра ИД Польши, который предложил Армении совместное военно-промышленное производство на новейших технологиях, напомнив, что Польша является членом НАТО.

Пожалуй, Армения по карабахскому вопросу никогда не была в столь выгодной ситуации, которая позволяет раз и навсегда вывести карабахскую проблему из международной повестки и поднять дипломатию на более широкий, региональный уровень. Несмотря на попытки России и Азербайджана вернуть в повестку «план Лаврова».

Парламент Армении в ответ на шаги США и Евросоюза наотрез отказывается обсуждать выход из ЕАЭС и чуть ли не единогласно ратифицирует договор об Объединенной группировке войск России и Армении. Видимо, Армении ближе план Лаврова.

Депутатам, которые проголосовали сегодня за ратификацию соглашения, однажды придется отвечать за свое малодушие и страхи. Однажды армянское общество начнет не только обсуждать свадьбы и защищать занесенных в Красную книгу бедных птиц, но и задавать вопросы. Готовьтесь.