Алиев нашел слабое звено: начало конца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку делегацию Комитета ЕС по безопасности, фактически, приступил к форменному шантажу, заявив, что в случае выхода из Совета Европы Азербайджан ничего не потеряет. Он не сказал, что Баку собирается покинуть СЕ, но намекнул, что общественное мнение далеко не в пользу Совета Европы.

Алиев также выразил недовольство в связи с тем, что Европа не поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Поддастся ли Евросоюз шантажу Азербайджана? До приезда делегации в Баку Европа втиснула Азербайджан в довольно неудобное положение, опубликовав одно за другим коррупционные расследования в контексте икорной дипломатии Азербайджана. Видимо, Европа прикрыла икорный канал, и Алиев счел, что Совет Европы ему больше ни к чему.

Куда подастся Азербайджан – в ЕАЭС или останется на позициях «ни тебе – ни мне»? На днях армянский ирановед Вардан Восканян высказал мнение по поводу шиитского праздника в Азербайджане, заявив, что в Азербайджане довольно деликатно рботает Иран, который распространяет свое влияние в этой стране через религиозные каналы.

На деле ситуация для Алиева тупиковая по всем статьям. Военная дипломатия Азербайджана потерпела поражение в Апрельской войне. После этого выяснилось, что у Азербайджана нет иной политики.

Но реанимацию этой дипломатии не поддерживают даже Россия с Турцией. Нежелательные для Азербайджана акценты проставляют и США. Госсекретарь США Тиллерсон в ответ на запрос американских конгрессменов заявил, что поддерживает разминирование в Карабахе, отвод снайперов и размещение механизмов расследования.

Видимо, Алиев выбрал самое слабое звено – Евросоюз. Сложно шантажировать США, а попытки говорить таким тоном с Россией пару месяцев назад привели к ряду жестких заявлений Москвы.