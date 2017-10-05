Азербайджан шантажирует Европу Карабахом

Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза заявил, что «ожидания от саммита "Восточного партнёрства" заключаются в том, чтобы Европейская комиссия демонстрировала единый подход ко всем существующим конфликтам на постсоветском пространстве». «По этой причине, в тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно четкое выражение вопроса о территориальной целостности. Мы считаем, что границы страны не могут быть изменены без согласия ее руководства и народа", - сказал он.

Фактически, Алиев приступил к открытому шантажу Европы, вынуждая ее сделать выбор между Арменией и Азербайджаном. Шантаж преследует сразу несколько целей – во-первых, добиться от Европы включения Карабаха в число «постсоветских» конфликтов. Во-вторых – торпедировать подписание Арменией Рамочного соглашения с ЕС.

Если в тексте соглашения Азербайджана с ЕС будет определение о территориальной целостности, а это значит, с признанием Карабаха частью Азербайджана, Армения откажется от подписания соглашения с ЕС. Таким образом, Азербайджан добьется своей главной цели – не допустить выхода Армении из евразийского пространства и интеграции с Западом.

Азербайджанские СМИ и эксперты не скрывали радость по поводу того, что парламент Армении отклонил предложение фракции Елк о выходе из ЕАЭС. Даже проголосовавшие против выхода армянские партии не праздновали победу, скорее, признав еще одну уступку. А Азербайджан был рад, и теперь решает вторую задачу – не допустить подписания Арменией соглашения с ЕС.

В Армении, конечно, многие только и ждут повода, чтобы отказаться от подписания. Это прекрасно знают в Брюсселе, потому и делегация комитета по безопасности ЕС вылетела из Баку прямо в Ереван. Причем, в тот же день Эдвард Налбандян отправился с визитом в Страсбург, где встретился с генсеком Совета Европы Ягландом.

Как поступит Евросоюз? Пойдут ли европейцы на поводу Алиева? В 2013 году по требованию Армении Евросоюз отказался включать в текст соглашения об Ассоциации Азербайджана с ЕС пункт о территориальной целостности. Тогда Азербайджан отказался подписывать соглашение. Но и Армения 3 сентября, добившись выгодных для себя формулировок, отказалась от подписания, вступив в ЕАЭС.

Поверит ли ЕС Армении на сей раз и пожертвует ли отношениями с Азербайджаном ради интеграции Армении? Ситуация крайне серьезная.