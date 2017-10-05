Что-то произошло

Вчера парламент Армении обсуждал вопрос о ратификации соглашения о российско-армянской объединенной группировке войск.

Любое армяно-российское соглашение, особенно, после подписания газового договора в 2014 году и ряда других соглашений, вызывает, как правило, тревожные настроения в Армении, поскольку в них четко просматривается интерес России, но не видно интереса Армении.

В подобных случаях армянские чиновники с умным выражением лиц намекают на безопасность и проблему Карабаха, мол, уступая все русским, мы молучаем дешевое оружие, плюс «удерживаем» Карабах.

Теперь очередь дошла до «дешевого оружия» - армии: в парламенте целый ряд армяно-российских соглашений, которые вызывают массу вопросов в самом НС.

Причин для беспокойства много. После Апрельской войны многие эксперты полагали, что Россия непосредственно приступит к «абсорбции» армянской армии – чтобы взять под контроль последний бастион армянского суверенитета. И последние соглашения в сфере армяно-российского оборонного сотрудничества дают повод утверждать, что эти предположения не были лишены оснований.

Власти отрицают это, говорят, что соглашение открывает новые возможности для армии, но не могут привести убедительных аргументов. Если такие возможности действительно открываются, то почему бы не указать на одно из них?

Власти не могут разъяснить коротко и ясно, в чем необходимость этих соглашений для Армении, что выигрывает Армения. А главное – что выигрывает Россия.

Это главное, потому что Россия проводит в отношении Армении политику «отнять все до последней копейки». И в условиях отсутствия членораздельных обоснований выгод Армении крайне важно выяснить, в чем же интерес России, что она получит в итоге. Например, российские эксперты утвержают, что соглашение нужно Армении.

Пока не будет ответов, эти вопросы останутся, особенно, по части захвата контроля над армией. Более того, после обсуждений в парламенте ощущение такое, будто что-то случилось, о чем пока не говорят.