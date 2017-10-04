США определились с приоритетами по Арцахской проблеме

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ответил на запрос конгрессменов Бреда Шермана и Дэйвида Сослина, подтвердив содействие США скорейшему разминированию Арцаха, отводу снайперов с передовой и размещению систем по мониторингу и распознаванию нарушений.

Это примечательный сигнал за пару дней до визита в регион сопредседателей Минской группы США, который станет первым для нового американского сопредседателя Эндрю Шефера.

Прежний, временный сопредседатель Хогланд до того, как покинуть свою должность, аносировал активизацию США в Минской группе. Он сказал, что произойдет это после формирования администрации, в ближайшие месяцы.

По большому счету, ответ Тиллерсона содержит в себе ориентиры для работы Минской группы. Фактически, императивом США в зоне арцахского конфликта является долгосрочная прогнозируемость и режим стабильности.

В то же время, ответ Тиллерсона «определяет» повестку будущей встречи Саркисяна и Алиева. В российской прессе уже стали появляться публикации, «напоминающие» о плане Лаврова – на случай встречи Саркисян-Алиев. Отмечается, что или Саркисян должен пойти и согласиться с планом Лаврова, то бишь – отводом армянских сил, либо не ехать вообще.

Беспокоятся ли в России, что США могут перевести карабахский конфликт в зону прогнозируемости и стабильности, или статью заказал обеспокоенный этим Азербайджан?

В любом случае, Кремлю сейчас выгоднее военная эскалация, чем стабильность, так как это будет означать шаг по выводу арцахского конфликта из-под монопольного российского менеджмента.

Москва, конечно, может пойти на такой шаг, под давлением ряда обстоятельств. Во всяком случае, можно заметить, что и Россия, и Турция пытаются маневрировать за счет Алиева.

После Апрельской войны сложилась новая ситуация благодаря армянским вооруженным силам и жесткому сопротивлению общества, что свело на «нет» как военную дипломатию Азербайджана, так и усилия Турции и России. Выйти из тупика смогут двое, пожертвовав третьим лишним. Москва и Анкара, видимо, считают лишним Алиева.