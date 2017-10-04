Отставка Шармазанова

В ходе обсуждений соглашения о российско-армянской объединенной группировке вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов сказал: «Армения не в состоянии в полной мере обеспечивать свою защиту. Мы должны быть либо в том, либо в этом военном блоке. Мы выбрали ОДКБ, потому что альтернативой ему является Турция, а нам там делать нечего».

После такого «обоснования» Национальное собрание и весь политический класс должны были потребовать отставки Шармазанова, если у них сохранилась хоть капля достоинства.

Во-первых, высокопоставленный армянский функционер признает, что власти Армении не могут обеспечить защиту страны, что является их конституционной обязанностью.

Во-вторых, Шармазанов умышленно подменивает понятия, заявляя, что альтернативой ОДКБ является Турция. ОДКБ – это блок, и альтернативой ему является НАТО, и Турция – член этого блока.

Россия выстраивает свою агрессивную политику в отношении Армении на страхах перед Турцией. В этой части Шармазанов присоединяется к российскому шантажу против Армении.

В Армении стараются не говорить о том, что сдерживающим фактором Турции была не Россия, а целый клубок международных обязательств, в том числе, членство в НАТО.

Россия, в свою очередь, по взаимному согласию с Турцией, грозит Армении Турцией (в 1921 году русские пригласили турецкую армию в Армению, чтобы уничтожить оставшихся в живых армянских беженцев: два года турецкая армия осуществляла кровавый террор в уже советско-российской Армении).

Присутствие Армении в пророссийских блоках исходит из интересов Турции и России, что они и обеспечивают не без помощи Азербайджана. Россия таким образом обеспечивает свое присутствие на Кавказе, а Турция получает гарантии России по части нейтрализации армянских территориальных претензий.

Шармазанов умышленно не упоминает, что Россия поставляет вооружения в Турцию и Азербайджан.

Таким образом, говорящие об отсутствии альтернативы пророссийским блокам политики в Армении служат интересам Турции и Азербайджана. А Армении нужна власть, которая проводит достойную политику, даже в пророссийских блоках, даже если им нет альтернативы.