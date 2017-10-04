Выводы после общения министра внутренних дел Грузии и главы армянской Полиции

Депутат от РПА, руководитель Земляческого союза Джавахк Ширак Торосян сказал в беседе с «Жаманак», что, по его сведениям, Сергею Минасяну, номинированному на должность посла Армении в России, отказали в агремане. «Страны предоставляют агреман в рамках своих прав и интересов, и нам следует из всего этого сделать выводы и заключения», сказал Ширак Торосян.

О каких выводах говорит депутат? И почему Тбилиси не предоставил агреман политологу Сергею Минасяну? Есть сведения, в том числе, в русскоязычной прессе, что причиной тому – джавахкское происхождение Минасяна.

А может, дело в том, что Тбилиси рассматривает Минасяна как человека с пророссийскими взглядами, заявления и действия которого вызвали в Тбилиси подозрения, что они будут иметь дело с послом, скорее, не Армении, а другой страны?

Но тогда получается, что Тбилиси отклонил агреман не Минасяна, а официального Еревана. И возникает вопрос, пытался ли Ереван заранее согласовать кандидатуру посла с Тбилиси, дабы избежать конфуза, который сейчас явно происходит?

Если не было согласования, то почему? А если оно было, то решила ли Армения настоять на своем кандидате, или Грузия отказалась от прежнего согласия «в связи с новыми обстоятельствами»?

Но какими бы ни были выводы, цель должна быть одна – не допустить снижения уровня, тем более, замораживания армяно-грузинских отношений.

На этом фоне особую значимость обретает недавний инцидент в джавахкском селе Гумбурдо, который возник из-за намерения сельчан установить хачкар во дворе церкви и привел к столкновению с полицией.

И Ереван, и Тбилиси проявили адекватную реакцию. В село непосредственно прибыл министр внутренних дел Грузии, продемострировав, что Тбилиси относится к проблеме со всей ответственностью. А затем появилась информация, что он говорил с главой армянской полиции.

Общение министра ВД Грузии и главы армянской полиции могут стать примером урегулирования проблем в армяно-грузинских отношениях, для чего необходим непосредственный, доверительный диалог, без третьей стороны.