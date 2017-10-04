Азербайджан и Россия пытаются сорвать подписание соглашения Армения-ЕС?

Несколько недель назад замминистра ИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что Азербайджан вряд ли подпишет на саммите в ноябре рамочное соглашение с Евросоюзом. Он сказал, что обсуждения, скорее всего, не завершатся до конца года.

Затем выступили высокопоставленные представители ЕС, которые настаивали на подписании соглашения в ноябре в Брюсселе. Министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров также подтвердил, что Азербайджан стремится к подписанию в ноябре.

Вчера тот же Мамедгулиев заявил, что в конце октября состоятся последние консультации с ЕС и будет обсуждаться вопрос «политической безопасности». Надо полагать, что Азербайджан пытается внести в текст соглашения пункт о «территориальной целостности», но ЕС настаивает на другом определении. ЕС все последние годы говорил об урегулировании карабахского конфликта на основе принципов территориальной целостности, самоопределения и неприменения силы.

Если ЕС согласится внести в текст соглашения пункт о территориальной целостности и не станет настаивать на самоопределении, это будет значить, что Евросоюз изменил своей многолетней стратегии. Это также будет означать, что ЕС включает в «границы» Азербайджана Карабах, хотя тот же ЕС осуществляет целый ряд проектов в Карабахе и не оспаривает его право на самоопределение.

Но самое главное – упоминание о территориальной целостности Азербайджана без ссылки на самоопределение может стать причиной, по которой Армения откажется от подписания соглашения с ЕС. Текст соглашения Армении и ЕС уже парафирован, на днях в Ереване был комиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан, но и он не снял сомнения в том, что соглашение будет подписано.

В 2013 году Азербайджан раньше Армении отказался от подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. Эксперты говорят, что это было связано как раз с тем, что Азербайджану не удалось добиться выгодных для себя формулировок по Карабаху в преамбуле.

Россия не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы Армения отказалась от подписания, и не исключается, что Россия договорится с Азербайджаном, с целью торпедировать соглашение Армении, настоять на пункте о территориальной целостности.

Как поступит Евросоюз в этом случае? Может ли ЕС отказаться от подписания соглашения с Азербайджаном в ноябре, чтобы не сорвать подписание соглашения с Арменией? Напомним, что в конце октября Совет Европы будет рассматривать резолюцию о нарушениях в Азербайджане, которая предполагает также исключение Азербайджана из Совета Европы. Так что, Азербайджану терять нечего, но заодно он может сорвать соглашение ЕС и Армении.