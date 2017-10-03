Армению не обманешь: своих врагов она знает в лицо

На прошлой неделе американский штат Мичиган признал независимость Арцаха. Одновременно в Сенат США внесен проект, призывающий применить к руководству Азербайджана Акт Магнитского, то есть, заморозить счета и ограничить въезд.

Генсек Совета Европы Тьорборн Ягланд резко раскритиковал режим Алиева в Азербайджане, заявив, что выпущенных из тюрем политзаключенных заставляют склоняться перед памятником Алиева.

На прошлой неделе в Армении побывал государственный министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки, который предложил Армении широкое торговое и инвестиционное сотрудничество. Побывали и американские конгрессмены, которые ранее проголосовали за прямую помощь Арцаху, а также санкции против Азербайджана. Замминистра ИД Польши в Ереване предложил создать совместные военные предприятия с использованием новейших технологий НАТО. Комиссар ЕС по расширению и соседству заверил в намерении Европы углублять сотрудничество и присоединить Армению к трансевропейской транспортной сети.

Но Армению такими предложениями не обманешь и не завлечешь. Армения не всем верит на слово. Тем более, США, которые приступили к выполнению закона о санкциях против России.

В Армении не верят США. Представленный в Конгрессе США проект резолюции против Азербайджана может быть попыткой оказания давления или политического шантажа, заявила депутат от блока «Царукян», глава Комиссии по европейской интеграции Наира Зограбян. Она добавила, что о нарушениях прав человека в Азербайджане США и Европа знали давно, но не предпринимали сколько-нибудь серьезных действий по их предотвращению.

В общем, хотят США наказать Азербайджан – пусть наказывают, а Ереван не поддастся на провокации. Армении сейчас не до этого – 24 октября в Ереване состоится заседание премьерского совета ЕАЭС, и к нам приедет Медведев. До его приезда все должно быть вычищено и протерто. Ревизоры уже приехали, все проверили и уехали.

Сначала была министр образования Васильева. Она проверила, как министерство образования Армении принимает концепцию, в которой русский язык называется особенным. Оказывается, он иностранный, но не как английский или германский. Русский - «родной» иностранный, и его надо изучать углубленно.

Потом приехала министр здравоохранения, которая обещала армянским мигрантам в России страховку.

Затем в Армении состоялась российско-армянская конференция по защите от гибридных войн. Армянским участникам не объяснили, что это не просто конференция, а «наглядный урок» гибридной войны. Когда тебя вынуждают вместе защищать нападающего от его врагов.

Заодно в Армении отклонили инициативы фракции Елк по выходу из ЕАЭС, так и не представив аргументов. Отклонили – и все.

Состоялось заседание парламентских комиссий по внешним сношениям. Москва добилась подписи Армении под совместным заявлением: «Стороны подчеркнули близость или совпадение позиций по вопросам международной повестки дня, в частности касающихся построения миропорядка основанного на укреплении многополярности, международных институтов и соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права». Стороны «высказали поддержку совместным усилиям в рамках ОДКБ по обеспечению стабильного и мирного развития Южного Кавказа».

Российские пограничники стали охотно ловить нарушителей – сегодня поймали даже двух рыбаков. Осталось только к приезду Медведева доказать, что без 102-й российской базы Армении не обойтись. Правда, для этого придется устроить провокацию – в Гюмри или на границе – но цель оправдывает средства.

Виген Саркисян уже заявил, что Россия останется основным поставщиком оружия в Армению, а минфин предупредил, что начались переговоры о новом кредите для закупок оружия.

Американо или русиано?