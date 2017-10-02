Армения присоединится к трансевропейской сети

У Армении тесные связи с Евросоюзом, и Ереван намерен расширить всеобъемлющее сотрудничество во всех представляющих обоюдный интерес сферах. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом.

По его словам, повестка отношений дополнена новым содержанием, в частности, расширением трансевропейской транспортной сети.

О каком расширении трансевропейской сети говорит Налбандян? И как в эту сеть может вписаться Армения? Идет ли речь о свободном воздушном пространстве или о наземных путях?

В южнокавказском регионе в ближайшее время может быть только одно сухопутное «расширение» - железная дорога Баку-Ахалкалак-Карс, которая, как говорят, может открыться уже в октябре. Однако, проект этот был задуман для того, чтобы обойти Армению и оставить ее в железнодорожном тупике.

Сможет ли Армения присоединиться к этой дороге и использовать новую железную дорогу для железнодорожных перевозок в Европу через Турцию?

Турция в 1993 году закрыла железную дорогу Гюмри-Карс, фактически, прервав железнодорожное сообщение с Южным Кавказом. Теперь, когда дорога через Ахалкалак построена, Турции и Азербайджану придется свыкнуться с мыслью, что Армения будет использовать эту дорогу.

Ни у Турции, ни у Азербайджана нет механизмов давления на Грузию, которая связана с Арменией железной дорогой. Тбилиси приветствует использование железной дороги Арменией, а значит, скоро Армения сможет присоединиться в трансевропейской транспортной сети.

Возможно, об этом шла речь между комиссаром ЕС и министром ИД Армении.