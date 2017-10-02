Коснувшись итогов визита в Китай и в частности вопроса закупок вооружения у этой страны, министр обороны Армении Виген Саркисян отметил в ходе сегодняшней пресс-конференции: «В ходе официального визита в Китай мы не договаривались о поставках оружия и боеприпасов, но провели весьма важные встречи и обсуждения относительно военно-политического диалога и программ сотрудничества. На вооружении ВС Армении на протяжении долгого времени состоят определенные виды вооружений, поставленных ранее из Китая, которые были продемонстрированы в ходе наших военных парадов. Я многократно говорил – Армения открыта для любого диалога».

«Предпочтительно демонстрировать вооружение на парадах. Разговоры о возможных закупках из той или иной страны – бесполезны, бессмысленны, в первую очередь, поскольку это затрудняет все подобные процессы. Во-вторых, раскрытие перспективных программ позволяет противнику принимать контрмеры», – подчеркнул Виген Саркисян.

Скрывает ли министр военно-технические сделки с Китаем, или действительно с Китаем не были заключены договора о поставках вооружений?

До недавнего визита Вигена Саркисяна в Китай российское агентство Спутник распространило информацию о том, что Саркисян отправился в Китай для приобретения противодронного оборудования.

Счел ли Виген Саркисян данную публикацию Спутника «подсказкой» Азербайджану? Не указывает ли завление Саркисяна на то, что Азербайджан пытался предпринять меры для срыва неких армяно-китайских договоренностей?

А может ли Азербайджан оказать давление на Китай? Или Азербайджан обратился за помощью к России?

Так или иначе, в одной из публикаций на РИА Новости было указано, что армянский министр отправился в Китай за вооружениями, так как «им не хватает российского оружия». Вскоре статья, больше походившая на донос, была удалена с сайта.

Есть мнение, что статья была удалена по требованию армянской стороны, возможно, это был заказ Азербайджана. Но не исключается, что сработал принцип «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». В любом случае, китайский визит Вигена Саркисяна сопровождался «разведывательно-диверсионной» активностью российских медиа.

Не исключается, что министр решил просто скрыть достигнутые договоренности. Хотя, с другой стороны, Китай, как крупнейший в мире инвестор, в том числе, в военно-промышленный комплекс, может интересовать Армению и в этом качестве - как партнер.