Кто спровоцировал столкновения в Джавахке

Депутат парламента Армении от РПА, руководитель Земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян, комментируя произошедшие на прошлой неделе в джавахкском селе Гумбурдо столкновения, сказал, что это, скорее, всего провокация, связанная с предстоящими муниципальными выборами.

Речь идет об инциденте, который вспыхнул при попытке армянской общины установить хачкар во дворе церкви, против чего грузинские власти вывели спецназ. Пострадали несколько человек, в том числе полицейские. В село в связи с этим прибыл министр внутренних дел Грузии.

Ширак Торосян утверждает, что информация противоречивая – одни говорят, что установка хачкара была согласована с властями, но договорились установить после муниципальных выборов, другие говорят, что никаких договоренностей не было.

Что произошло на самом деле и о какой провокации идет речь? Ширак Торосян говорит, что столкновение льет воду на мельницу азербайджанцев, которые намереваются вбить клин между армянами и грузинами.

Очевидно, что ухудшение армяно-грузинских отношений является стратегическим интересом Азербайджана, потому что в этом случае проблемы получит не только Армения, но и Грузия окажется в зависимости от Азербайджана.

Нет сомнений в том, что бенефициаром такого ухудшения является и Турция. Это связано с формированием армяно-грузинского хребта, который может кардинально изменить логику и механизмы безопасности кавказского системы.

Но означает ли это, что Турция и Азербайджан спровоцировали столкновения в Джавахке? Или мы имеем дело с другими факторами?

Между Тбилиси и Ереваном установлен минимальный уровень взаимопонимания, который не позволяет возгореться пламени из мнгогочисленных искр в Джавахке. Наоборот, то, что Джавахк в связи с инцидентом прибыл министр внутренних дел Грузии, говорит о том, что в Тбилиси понимают серьезность ситуации и ответственность.

Но потенциал и достижение более высокого уровня армяно-грузинских отношений предполагают нечто большее, чем «противопожарные» методы. Начиная с необходимости формирования новых элит в Армении, Грузии, в том числе в Джавахке, императивом которых станет формирование новой системы безопасности на Кавказе на армяно-грузинской платформе.

И тут дело уже не только в Азербайджане и Турции, но и России, которая как минимум до апреля 2016 вместе с Баку и Анкарой интенсивно работала на формирование или укрепление русско-турецкой системы региональной безопасности, пытаясь также инспирировать изменение статус-кво в Арцахе.

После Апрельской войны Россия была вынуждена как минимум затормозить, но вряд ли стратегия изменилась. Сейчас сложно сказать, содержит ли кавкакская политика России конкретные элементы. Но неопределенность этой стратегии еще больше повышает необходимость армяно-грузинского комплекса и кооперации.

Армяно-грузинская система безопасности может стать основой нового регионального порядка, учитывая тесные связи Грузии и НАТО и перспективу интеграции в международную систему безопасности.