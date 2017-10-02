Ирак и Испания не применили военную силу, в отличие от Баку

Азербайджанский МИД дважды за неделю вынужден был заявить, что поддерживает территориальную целостность - Ирака и Испании. При этом в заявлениях МИД отмечается, что Баку призывает к мирному урегулированию проблемы.

Несмотря на столкновения полиции и жителей в Каталонии, в целом, можно утверждать, что референдумы о независимости и в Иракском Курдистане, и в Каталонии прошли мирно. Полиция применяла только резиновые пули, пыталась конфисковать бюллетени в Барселоне, но военную операцию так и не применила.

Иракские центральные власти также воздержались от ввода армии в Курдистан – парламент принял решение только о вводе войск в Киркук, который присоединился к референдуму.

Отказ от применения силы против отделения части страны – не новость: Великобритания позволила провести Шотландии референдум, до этого мирно распалась Чехословакия и не частично - Югославия. Однако, надо признать, что сепаратизм в мире, в том числе, в России долгие годы сдерживался в основном под угрозой применения силы.

Карабах – яркий пример применения военной силы к региону, который намеревался мирно отделиться. Вот почему Азербайджан сейчас заинтересован в том, чтобы центральные правительства в Испании и Ираке применили силу – чтобы прецедентов мирного отделения не было.

Провоцируют Ирак и Испанию на применение силы и другие страны, подавляющие сепаратизм в своих странах, в частности, Россия и Турция. Россия открыто поддерживает националистические и сепаратистские движения в Европе, считая это хорошим способом ослабить ЕС. Однако, если центральные власти этих стран не применят силу, мирное создание новых государств в Европе может стать ударом по России.

То же самое касается Турции, которая сейчас пытается подтолкнуть центральные власти Ирака к силовой операции. Багдад достаточно мудр, чтобы не пойти на провокацию. Но это означает прежде всего поражение политики Турции, которая пыталась ослабить Ирак курдским движением, в надежде, что центральное правительство силой подавит курдов.

Пока Курдистан и Каталония не провозгласили независимость, но уже очевидно, что центральные власти в Испании и Ираке повели себя вполне разумно и не применили силу к людям, изъявлявшим свою волю.

Армянская дипломатия может использовать факт применения военной силы Азербайджаном против Карабаха как неопровержимый аргумент в пользу независимости Арцаха и поддержки Арменией его безопасности и развития.