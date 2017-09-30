Патрушев в Баку - спасает Алиева от заговора

Секретарь Совета нацбезопасности России Николай Патрушев сегодня находился с визитом в Баку. В ходе встречи с Ильхамом Алиевым он сказал, что Россия и Азербайджана могут вместе противостоять «новым вызовам» в регионе.

Что подразумевается под «новыми вызовами» в регионе? И с чем связан визит Патрушева? Если рассмотреть его на фоне событий вокруг Азербайджана, можно предположить, что Алиев обратился к России за срочной помощью.

Напомним, что в Азербайджане произошли события, в которых режим Алиева обвинил «недругов России». В частности, в громком расследовании коррупционного скандала и «азербайджанской прачечной» были обвинены Джордж Сорос, британская разведка и армянское лобби. Ранее в Азербайджане заявили о раскрытии военного заговора, в котором также были обвинены «внешние силы», предположительно, западные. Кроме того, в Сенате США и Совете Европы рассматриваются сейчас проекты о введении санкций против режима Алиева. Азербайджан обвиняет эти силы в «двойных стандартах».

Видимо, это и есть «новые вызовы», для спасения от которых Алиев выписал Патрушева. Россия сама уже под санкциями, у нее наработанная методология борьбы с «новыми вызовами». И она рада будет помочь Алиеву – дело за ценой.

Помнится, летом прошлого года, когда в Турции случилась попытка военного переворота, неожиданно выяснилось, что Эрдогану о готовящемся заговоре сообщила Москва. Александр Дугин в то время был в Турции, и хотя Путин и Эрдоган в то время были не «дорогими друзьями», но после подавления путча Эрдоган поспешил в Москву для того, чтобы поблагодарить Путина.

Приезд Патрушева к Алиеву может свидетельствовать о том, что Россия готова спасти Алиева от заговора. Что потребует Москва взамен, сложно сказать. Возможно, вовлечения Азербайджана в Евразийский союз.

Москва, конечно, хотела бы и ввести в зону Карабахского конфликта и свои войска. Кстати, скоро в Армении начнутся учения ОДКБ, во время которых они будут прорабатывать миротворческую операцию под эгидой ООН. Хотя ООН так и не предоставила ОДКБ мандата на миротворческую операцию.