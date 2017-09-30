Евросоглашение на нервах: зачем в Армению едет еврокомиссар по расширению

2 октября по приглашению министра иностранных дел Армении в Ереван прибудет еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан. Хан встретится с Сержем Саркисяном.

В ноябре намечается саммит Восточного партнерства ЕС, на котором Армения и ЕС собираются подписать Рамочное соглашение.

И Евросоюз, и Армения заявляют о твердом намерении подписать документ и об отсутствии препятствий. Но чем больше звучит заверений, тем больше они напоминают крики напуганного в темном лесу человека, который кричит, чтобы одолеть страх. Заявления об отсутствии препятствий, скорее, оставляют впечатление, что ответственность за преодоление препятствий Армения и ЕС пытаются спихнуть друг на друга.

Новое Рамочное соглашение имеет, конечно, мало общего с соглашением об Ассоциации и почти не затрагивает интересы России, которая и является «главным препятствием». Вместе с тем, вряд ли власти Армении пошли бы на авантюру и начали процесс с ЕС, не согласовывая каждый свой шаг с Россией, дабы избежать конфуза 3 сентября.

Хотя не ясно, было ли «ночное» решение Армении 3 сентября 2013 года сюрпризом для ЕС. Помнится, до 3 сентября в Армению прибыли Фюле и Кэтрин Эштон, которые заявили о завершении переговоров по тексту соглашения об Ассоциации и намерении подписать его в ноябре в Вильнюсе.

Но заявления Штефена Фюле и Кэтрин Эштон в Ереване также больше напоминали подготовку к скорым оправданиям. И 3 сентября пришлось ждать недолго. После этого в армяно-европейских отношениях наступил период неопределенности и недопонимания.

О решении властей Армении было написано много, но в какой мере понесли ответственность еврокомиссары, которые вели процесс? Какие сигналы они сообщают Брюсселю, насколько они отражают риски и реалии? А может, они, исходя из своего чиновничьего интереса, передают в Брюссель неадекватную информацию?

Нынешнее рамочное соглашение – это попытка вытянуть Армению из болота неопределенности и непонимания, и в этом политическое значение данного соглашения. Какие задачи в этом контексте преследует визит Йоханнеса Хана?

Нет сомнений в том, что в России немало кругов, которые были бы довольны очередным провалом европейской политики Армении. Таких кругов немало и в самой Армении. Следовательно, не стоит исключать, что до ноября Москва попытается представить соглашение Армения-ЕС как стратегическую угрозу интересам России.

В отношениях Европы и Армении наличие такого риска и стремление его нейтрализовать более чем заметно. Видимо, именно поэтому власти так рьяно отклоняли предложение фракции Елк о выходе из ЕАЭС, чтобы не дать Москве лишний повод.

Примечательно также, что МИД Армении на уровне заместителя министра намекнул, что ЕС не предоставил Армении обещанную дорожную карту реформ для начала процедуры облегчения визового режима.