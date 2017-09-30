Соглашение Путина и Эрдогана скрыли под помидорами

О результатах краткосрочного визита Владимира Путина в Анкару мало кто берется сказать что-то вразумительное. На итоговой пресс-конференции говорили общие слова, но главным результатом, все же, аналитики считают заверение Турции и России в поддержке территориальной целостности Ирака и Сирии.

После встречи один из турецких министров сказал, что Россия, скорее всего, снимет через пару дней запрет на импорт турецких помидоров. Однако, как говорят эксперты, под помидорами в российско-турецких отношениях скрывают нечто более серьезное.

Было также заявлено, что Россия не передаст Турции технологии ракетных комплексов С400, хотя раньше говорилось об этом. Российские чиновники ссылаются на НАТО, который также не делится с Турцией технологиями, хотя размещает на ее территории высокоточное вооружение. Это значит, что Россия отказалась открыть дверь Турции в клуб высокотехнологичных держав.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась передать Анкаре технологии производства зенитной ракетной системы С-400. Об этом в интервью турецкому изданию Hürriyet Daily News заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Наш важнейший выигрыш от этой сделки состоит не столько в обеспечении нужд безопасности, но и в получении необходимых технологий. Этот вопрос прямо прописан в нашем соглашении с русскими и проговаривался на переговорах нашего президента с Путиным. И русские сказали нам "хорошо"», — рассказал Калын.

Сумели ли Путин и Эрдоган договориться, сложно сказать. Тем более, на фоне событий в регионе, в частности, референдума в Иракском Курдистане. Многие эксперты задаются вопросом, когда Курдистан намерен официально провозгласить независимость, и приходят к выводу, что иракские курды, возможно, дождутся решения сирийского кризиса. Аналитики полагают, что курдское государство может быть создано одновременно на базе автономий в Ираке и Сирии.

Не случайно Турция и Россия пытаются взять под контроль курдские районы в Сирии, чтобы не позволить сращения с иракским Курдистаном. На совместной пресс-конференции с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция продолжит сотрудничество с Россией для достижения политического решения кризиса в Сирии. Россия попытается помочь Турции сохранить нынешние границы в регионе, но уже будет диктовать свои условия.