США приступают к реальным санкциям против России

Дональд Трамп назначил госсекретаря Рекса Тиллерсона исполнителем принятого месяц назад закона о санкциях против России. Этот закон предполагает «не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона министр финансов совместно с директором Национальной разведки и Государственным секретарем представляет в соответствующие комитеты Конгресса подробные отчеты: о ведущих политических деятелях РФ, включая сведения, об их «близости» к правящему режиму и размере личных состояний; оценку их связи с Владимиром Путиным и правящей в РФ элитой; определение степени коррумпированности этих лиц; оценка источников их доходов, включая членов семей (в том числе супругов, детей, родителей, братьев и сестер), в том числе активы, инвестиции, другие бизнес-интересы, а также информация по офшорам; выявление бизнес-связей этих лиц за пределами РФ.

Какие санкции будут применены к лицам, «коррумпированным» и связанным с Путиным, не известно, однако, в России уже понимают, что вмешательство в американские выборы выйдет им боком.

И спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и глава комитета Госдумы по внешним отношениям Франц Клинцевич уже предупредили, что США пытаются раскачать ситуацию в России – как в самой стране, так и через страны бывшего СССР. Ранее министр ИД Сергей Лавров заявил, что закрытие американских генкосульств в России также является попыткой дестабилизировать ситуацию в России.

В 2018 году в России президентские выборы, и хотя Владимир Путин пока не заявил о намерении баллотироваться, но в его выдвижении мало кто сомневается. Вопрос в том, как США ответят на антиамериканские шаги России.

Дело не только во вмешательстве в выборы. Есть еще одна история, которая грозит стать мощным международным скандалом. Сегодня США вывезли из Кубы большую часть сотрудников своего посольства. Это произошло после того, как в течение нескольких месяцев более десяти сотрудников посольства в Гаване получили тяжелые травмы в результате применения некоего сверхзвукового оружия.

Куба официально заверила, что не имеет отношения к применению такого оружия. Подозрения падают на Россию, и сейчас США, видимо, пытаются убедить Кубу указать на истинного виновника.

Если действительно выяснится, что Россия причастна к этому вопиющему делу, последуют еще более жесткие санкции.

Ситуация в России и без того нестабильная. Буквально за последние несколько дней обанкротились два крупных российских банка – Открытие и Бин-банк, а также одна из крупнейших авиакомпаний – Вим-авиа. Экономисты не исключают хаоса в экономике или нового перераспределения собственности. А это самый большой источник дестабилизации.

Армения заявляет о полной поддержке властей России и говорит о дальнейшем укреплении связей. Однако, эксперты указывают, что новые санкции США против России нацелены не только против граждан самой России, но и лиц в любой стране мира, которых США обвинят в совметных с Россией незаконных сделках.