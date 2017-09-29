Путин и Эрдоган отказались от Алиева

Министр обороны Турции Нуреттин Джаныглы в ходе визита в Азербайджан заявил, что рано иди поздно «Карабах будет освобожден от армянской оккупации». Он сказал, что Азербайджан – это сила Турции, а Турция – Азербайджана.

Кажущееся на первый взгляд поддержкой Азербайджану заявление турецкого министра на деле является оплеухой. Главным в его заявлении, пожалуй, является выражение «желание Азербайджана – приказ для Турции». Но все не так однозначно.

Несколько недель назад была опубликована информация о потерях Азербайджана в Апрельской войне, которые оказались в несколько раз больше армянских. Это, конечно, не утешение для армян, но такое количество потерь азербайджанской армии свидетельствует о том, что даже уступающая количественно как в технике, так и живой силе армянская армия может нанести азербайджанской армии колоссальный ущерб. Тем более, что после Апреля армянская сторон еще больше укрепила свои позиции.

Очевидно, что и при новой авантюре потери Азербайджана будут более масштабными. Безусловно, Баку также нанесет армянской стороне невосполнимые потери, но вопрос тут в «желании Азербайджана».

Турецкий министр, судя по всему, дает понять Азербайджану, что Анкара вовсе не собирается поддерживать военные амбиции руководства Азербайджана, намекая, что милитаристская риторика не имеет ничего общего с «желанием Азербайджана».

Не случайно данное заявление турецкий министр сделал в день встречи Путина и Эрдогана в Анкаре. Кстати, примечательно, что не состоялся ранее анонсированный визит Эрдогана в Баку. Он отложил визит, вместо этого отправившись в Астану.

Азербайджан для Турции, безусловно, стратегический партнер и зона жизненных интересов, но по большей части как ресурс. А проблемы Алиева – головная боль для Анкары, у которой серьезнейшие проблемы на Ближнем Востоке, даже в контексте примирения с Россией.

После распада СССР Азербайджан деликатно шантажировал Анкару, и рано или поздно она должна была поставить «младшего брата» на место. Общность интересов Турции и Азербайджана несколько мифологизирована: эта гармония, скорее, моральная, чем политическая.

Тем более сейчас, когда президент Алиев решает свои собственные задачи и использует для этого международные проблемы, что является чрезвычайно мелким вопросом для Турции.

Видимо, поэтому Анкара «сдала» Алиева Москве, для которой он также предсталяется обузой, о чем свидетельствовало заявление Путина до встречи с Алиевым в Сочи.

В этом контексте заявление министра обороны Турции в Баку можно рассматривать как совместный отказ Анкары и Москвы от Алиева.