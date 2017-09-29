Смертельный выстрел на границе: что задумал Азербайджан

Вчера в результате обстрела со стороны противника на юго-восточном направлении границы Арцаха был убит 19-летний солдат.

Вчера же Алиев принимал нового министра обороны Турции Туреттина Джаныглы, который заявил, что «очень важно освобождение Карабаха, который является частью Азербайджана, и эти территории рано или поздно будут освобождены от армянской оккупации».

«Желание азербайджанского народа – приказ для Турции», сказал турецкий министр. Турция и Азербайджан провели ряд совместных учений, и для наблюдения за одним из них и прибыл турецкий министр.

Азербайджан в последнее время оказался в незавидном положении, и страну буквально рвет на скандалы. Вчера в обращение Сената США был внесен проект резолюции о применении к Азербайджану Акта Магнитского. С таким же примерно предложением выступает Совет Евпропы.

В мировой прессе были опубликованы результаты расследования азербайджанской коррупционной «прачечной», которое касается как отмывания денег, так и подкупа европейских чиновников. В то же время, Израиль и Чехия начали расследования по поставкам в Азербайджан вооружений.

В подобных условиях любая поддержка Азербайджана на международной арене становится проблемой, поскольку сразу же связывается с коррупционными схемами. Это относится как к политикам, так и медиа-экспертам. Проблемой становятся и поставки вооружений Азербайджану.

Азербайджан оказался загнанным в угол, и не случайно Алиев с трибуны ООН не нашел сказать ничего иного, кроме шантажа и угроз.

Выгоды от такого положения Азербайджана могут обрести Россия и Турция, тем более, что положение этих стран не особо отличается от азербайджанского. Турция получила массу проблем после курдского референдума в Ираке, который поставил под сомнение 100-летний статус-кво в регионе.

Трехсторонний союз в этих условиях не исключается, поскольку Турция и Азербайджан, по сути, являются плодами статус-кво, созданного не без помощи России.

Может ли Азербайджан пойти на военные авантюры в этих условиях, что не исключают эксперты? В качестве аргумента указывается на отсутствие венской повестки во встрече Налбандяна в Нью-Йорке. Действительно ли венская повестка осталась вне переговоров, США и Франция отошли в сторонку, и Россия получила «монополию на урегулировние»?

Вчера Путин был в Анкаре, где обсудил с Эрдоганом региональные проблемы. Визит многие рассматривают в контексте вышеуказанных обстоятельств, учитывая как события 100-летней давности, так и Апрельскую войну.

В этих условиях многое зависит от России, которая получила определенное «превосходство» над Турцией и Азербайджаном и не нуждается сейчас в уступках за счет армянских интересов.

Армения могла бы и обязана «помочь» России, и для этого есть все предпосылки, в том числе, ситуация вокруг Азербайджана, которая может стать хорошей базой для Армении. Кроме того, западные партнеры предоставляют Армении достаточно инструментов для суверенных решений.

Что означал выстрел на границе – угрозу или отчаяние? Нивелирование решения о войне возможно посредством признания независимости Арцаха. В Азербайджане это прекрасно понимают, а в России осознают, что это будет конец 100-летнего статус-кво.

Во всяком случае, армянские ВС на днях проверили готовность дальнобойного вооружения, а армянские командиры заявили о намерении расширения вглубь «зоны безопасности» в случае военных действий.