Карен Карапетян vs ЕАЭС - отчет

На этой неделе правительство Армении опубликовало «сакральный» отчет о деятельности за прошедший год. Отчета, вроде, ждали с нетерпением, но его обнародование получилось каким-то хилым – подозрения в том, что особых подвижек в экономике нет, только подтвердились.

Несмотря на цифры о росте экономических показателей, внешнеторгового оборота и даже инвестиций, очевидно, что рост произошел только на бумаге. Потому что будь у правительства хоть один конкретный пример инвестиций или роста, его показывали бы по всем каналам и попрекали бы им все живое.

Правительство отчиталось о росте инвестиций, но под графой об инвестициях маленькими буквами приписали, что в эту цифру входят также проекты на бюджетные средства и кредиты. Сколько в этой цифре сугубо инвестиций, сложно сказать. Собственно, никто эти инвестиции и в глаза не видел.

То же самое можно заметить и в графе о налогах и таможенных пошлинах, которые тоже на бумаге выросли. В какой мере рост налогов обеспечило развитие производства или вывод средств из тени? Или, может, таможенные сборы выросли, просто потому что повысились таможенные ставки? В отчете это увидеть невозможно.

Примечательно, что невозможно увидеть в отчете и аббревиатуру ЕАЭС, хотя представители правящей Республиканской партии, отвечая на вопрос о целесообразности пребывания Армении в ЕАЭС, с умным видом ссылаются на отчет правительства. А в отчете нет ни слова о том, какие достижения были обеспечены за счет членства в ЕАЭС, например, за счет того, что были снижены таможенные пошлины, и торговый оборот вырос.

Кстати, на этот отчет РПА охотно ссылается, отвечая и на вопрос о том, довольна ли партия деятельностью правительства Карена Карапетяна. На все вопросы республиканцы с таким же умным видом кивают на отчет.

И не понятно, являются ли таинственные достижения, зафиксированные в отчете правительства, заслугой Карена Карапетяна или же результатом членства в ЕАЭС.

Анонсированный с такой помпой отчет правительства явно составлен в расчете на то, что никто не станет углубляться в его суть. Сторонники РПА и Карена Карапетяна, а это подавляющее большинство парламентских партий, не будут искать в отчете ошибки. Оппозиции почти нет, ее голос заглушается непонятными цифрами, а обществу отчеты вообще не нужны. Общество судит не по цифрам, а по содержимому собственного кошелька, по тому, сколько денег остается в кошельке во второй половине месяца, после оплаты коммунальных услуг. Пока этот показатель говорит не в пользу Карена Карапетяна и ЕАЭС.