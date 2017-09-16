Лапшин выстрелил в Алиева из ружья Лукашенко

Блогер Александр Лапшин, оправившись в Израиле после 7-месячного пребывания в бакинской тюрьме, наконец, раскрыл ящик Пандорры и высказал все, что он думает об Азербайджане. В первую очередь он опроверг легенды, которые сплела о нем азербайджанская пропаганда – о письмах, в которых он заявляет о принадлежности Карабаха Азербайджану, о том, что он пытался покончить с собой, а Алиев сжалился и помиловал его. Более того, Лапшин рассказал, что в бакинской тюрьме его хотели убить, и призвал армян сделать все, чтобы Карабах не оказался вновь в составе Азербайджана, потому что это будет конец. Лукашенко, который задержал Лапшина в Беларуси и передал «на съедение» Алиеву, фактически, зарядил ружье, которое сейчас с громом выстрелило. Арест Лапшина должен был, по идее, сбить охоту посещать Карабах и ругать Алиева, но 7 месяцев пребывания Лапшина в бакинской тюрьме стали приговором Алиеву и его претензиям на Карабах. Лукашенко, фактически, подставил Алиева, подарив ему не собирающегося молчать блогера, с которым Алиев не знал, что делать в течение 7 месяцев. Арест Лапшина совпал по времени с международной кампанией против автократов. Влиятельная Foreign affairs вышла сегодня со статьей об автократиях, с фотографией Путина, Эрдогана и Алиева. В ней вновь напоминается о том, что Алиев потратил миллиарды долларов на то, чтобы купить себе легитимность и продвигать свои интересы. Ранее в Сенате США прозвучали призывы ввести санкции против Алиева, после чего бесстрашный азербайджанский лидер быстренько отпустил из тюрем и Лапшина, и своих же журналистов и блогеров. Чтобы скрасить драп, Алиев добился продления «сделки века» до 2050 года, однако, как говорят эксперты, повышение доли Азербайджана в сделке с 11 до 25% говорит о том, что инвесторы не захотели продолжать участие в сделке, и Азербайджану придется нести четверть расходов на себе. Но это вряд ли поможет Алиеву, который просто не успевает за всеми нитками. На днях бывший посол Азербайджана в ЕС, который сейчас в опале, опубликовал скандальную информацию, которая указывает на Азербайджан как место извращенного секс-туризма для многих европейских и иных деятелей. Материалов о нетрадиционной и извращенной ориентации азербайджанских лидеров вряд ли придется долго ждать. Лапшин еще многое успеет рассказать о нравах в Азербайджане, и выстрел Лукашенко был точным. Правда, это не стоило потерянных Александром Лапшиным 7 месяцев и страданий, но такова политика.
Лапшин выстрелил в Алиева из ружья Лукашенко
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- Комментарии - 16 Сентября 2017, 10:58