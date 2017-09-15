США упорно отказываются признавать территориальную целостность Азербайджана

Грузинские СМИ пишут о том, что Сенат США может, вслед за Конгрессом, принять резолюцию о территориальной целостности Грузии. Сейчас в США находится высокопоставленная делегация Грузии, которая пытается добиться принятия резолюции Сенатом. Шансы на принятие велики. США уже не раз принимали резолюции в защиту территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы. Однако, как замечают в Азербайджане, США упорно не настаивают на целостности Азербайджана. К примеру, в 2011 году азербайджанские лоббисты в Вашингтоне пытались добиться признания территориальной целостности Сенатом, который в то время принял резолюцию в пользу Грузии. Однако, азербайджанцы потом признали, что в случае с Украиной, Грузией и Молдовой США настаивают на территориальной целостности, а в случае с Азербайджаном обязательно говорят и о праве на самоопределении Карабаха. Добавим со своей стороны, что в случае с Украиной, Молдовой и Грузией в резолюциях США говорится о праве этих стран на «реализацию суверенных прав» в пределах международно признанных границ, а в случае с Карабахом настаивается на неприменении силы или угрозы силы. Очередную резолюцию США приняли по этому поводу в декабре 2014 года. «Конгресс осуждает продолжающуюся политическую, экономическую и военную агрессию Российской Федерации против Украины, Грузии и Молдовы, а также нарушение их суверенности, независимости и территориальной целостности», говорится в резолюции. 3 марта 2017 года Конгресс США утвердил еще одну резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии. Согласно документу, Штаты не признают де-факто контроль России на какой-либо составной части Грузии. 7 мая президент Дональд Трамп подписал закон о новом федеральном бюджете США. Закон также обязывает министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ – кредитов, долгов, гарантий, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии. При этом закон запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость Абхазии и Южной Осетии. А в июле 2017 был принят закон о санкциях против России, в котором сказано, что президент США Дональд Трамп должен призвать Российскую Федерацию вывести войска из Грузии, Украины, и Молдовы и вернуть контроль на границах властям этих стран. В нем есть также пункт о том, что нужно «удерживать правительство Российской Федерации от дальнейшей дестабилизации и вторжения в Украину, а также в другие страны Центральной и Восточной Европы и Кавказа». В опубликованном 7 июня 2017 года заявлении Госдепартамента по случаю независимости Азербайджана подчеркивается прочное партнерство между США и Азербайджаном. В заявлении подчеркивается, что США привержены мирному разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, и ни слова о территориальной целостности. В тот же день государственный секретарь США Рекс Тиллерсон направил аналогичное поздравление Грузии, в связи с прошедшим Днем независимости страны. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, США выражают сильную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ, а также ее выбор самой определять собственное будущее в рамках содружества свободных наций.