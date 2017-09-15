Главный большевик России пригрозил армянам. Ничего не меняется

Совершившая чудовищные преступления против человечества Компартия России в лице своего лидера Геннадия Зюганова заявила в ходе телемоста Москва-Баку, что те, кто отдаляется от России, оказываются в плохом положении, и в Армении это хорошо знают. Зюганов обещал не допуcтить, чтобы эти силы в Армении получили свободу. Вопрос касался «антироссийских настроений» в Армении, и Зюганов имел в виду как инициативу по выходу Армении из ЕАЭС, так и предложение переименовать улицы, носящие имена большевиков, и выставку о репрессиях 1937 года. Тех, кто поднимает эти вопросы, Зюганов назвал «танцующими по дудку США». В свое время, когда глава делегации ЕС в Армении Свитальски заявил о недоверии к результатам выборов, власти обвинили его во вмешательстве во внутренние дела. Будет ли таким же образом охарактеризовано заявление Зюганова, которое, фактически, направлено против парламентской фракции Елк, реализующей свои конституционные права? В свое время большевики были средством оправдания в армяно-российских отношениях: когда кто-то говорил о враждебной политике России в отношении Армении, сразу же находились те, кто парировал – Россия не при чем, это все большевики. А во времена большевиков валили все на царизм. Но постепенно приходит понимание того, что такова политика России. Примечательно, что 100 лет назад именно с Баку началась «советизация» Армении, последствия которой известны. Так что, ничего нового. Ответят ли власти Армении Зюганову? И что скажут армянские большевики?