В парламенте считают, что членство в ЕАЭС безопаснее суверенитета

Парламент Армении начал осеннюю сессию, и самым актуальным вопросом стала, пожалуй, инициатива фракции Елк по инициированию выхода Армении из Евразийского союза. Другие парламентские фракции высказались в основном негативно, сочтя инициативу недостаточно обоснованной или преждевременной. Причем, некоторые депутаты от РПА ссылаются на то, что в обществе такой заказ не созрел, и население в основном выступает за членство в ЕАЭС. Так ли это на самом деле и откуда у депутатов такие сведения? 50,67% населения Армении считает, что вступление в ЕАЭС отрицательно сказалось на стране, а 45.33% убеждены, что влияние было позитивным. Об этом говорят результаты опроса Центра глобализации и регионального сотрудничества, проведенного этим летом. 56% опрошенных уверены в негативном воздействии РФ на процесс карабахского урегулирования, 40% оценивают воздействие положительно. На вопрос, обеспечивает ли ОДКБ безопасность Армении, 15% дали положительный ответ, 41% сочли, что ОДКБ не обеспечивает безопасность Армении. На вопрос, поможет ли ОДКБ Армении, если Азербайджан развяжет войну, 31% респондентов ответили положительно, а 63.4% придерживаются противоположного мнения. 78% опрошенных негативно оценивают отказ Армении от подписания соглашения об Ассоциации с ЕС, 20,5% - положительно. Активизацию отношений Армении с ЕС 88,6% граждан Армении оценивают положительно, 10% - негативно. На вопрос о вероятности членства Армении в ЕС 58% ответили положительно, 38% - отрицательно. Опросы в Армении, к сожалению, не пользуются большим доверием, однако, даже невооруженным глазом можно увидеть, как после Апрельской войны в Армении изменилось отношение к России. Если раньше подавляющее большинство в Армении относилось к России как «естественному союзнику», военная база которой охраняет Армению от Турции, то теперь многие относятся к российской базе как к оккупационным войскам. Такое же примерно отношение к ЕАЭС и ОДКБ, когда членство в этих союзах многими воспринимается как дань тому, чтобы «не разгневать Россию». Но в какой мере общественное мнение Армении отражается на политике? Фракция «Елк», фактически, сформулировала политический заказ половины армянского населения (если судить по опросу), которая выступает против ЕАЭС. Остальные парламентские фракции, фактически, отражают точку зрения другой части населения, считающей, что членство в пророссийских клубах безопаснее и выгоднее суверенитета. Депутаты парламента, отвечая на вопросы о выгодах членства в ЕАЭС, не могут привести обнадеживающих цифр, но говорят, что у Армении просто нет альтернативы ЕАЭС. Альтернатива ЕАЭС была всегда – Армения могла не вступить в ЕАЭС, как это сделали, скажем, Таджикистан или Азербайджан, сохранив независимость. Наверное, пока рано об этом говорить, но настанет день, когда армянскому обществу будет предложен референдум по вопросу о членстве в ЕАЭС. И в Армении найдутся национальные политические силы, которые будут в состоянии реализовать политический заказ общества.