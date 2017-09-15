Новая угроза: как избежать украинского сценария

Агаси Енокян

Предложение фракции «Елк» о выходе из ЕАЭС взбудоражило российское экспертное сообщество. Инициатива пока не обросла плотью и кровью, а российские эксперты уже угрожают Армении украинским сценарием. С одной стороны, русские, конечно, спешат правильно, поскольку подобные развития, как правило, происходят в форсированном режиме, если есть соответствующие условия. А если условий нет, то долгой процедуры все равно не бывает, и наступает смерть. Они правы, проводя параллели с Украиной, но поступают крайне примитивно, угрожая потерей Карабаха. Карабах существенно отличается от Донбасса-Крыма, как по своей истории, так и социально-правовым основам, но разговоро сейчас не об этом. В конце концов, украинские события сопровождались не только территориальными потерями, но и резким снижением социального уровня населения, и в Москве понимали, что Антимайдан в Киеве может произойти только на социальной основе, а Донбасс-Крым станут лишь фоном для вероятных событий. А социальное положение ухудшилось не из-за Донбасса и Крыма, которые, как выяснилось, были дотационными регионами, а из-за нового и неудержимого взлета коррупции. Сейчас бесследно исчезают даже поступающие в Украину стабилизирующая помощь и кредиты, поддержка новым банкам, и Россия надеется, что украинское общество поступит таким же образом с европейским выбором. Кстати, и Европа нередко закрывает глаза на безграничную алчность коррупционного режима в Украине. Возвращаясь в Армению, заметим, что задний ход в Европу тайно открывает сейчас власть Сержа Саркисяна. Понятно, что режим делает это не во имя ценностей или выборов, а ради увековечивания права на коррупцию. Власти все равно, от кого она получит это право – от Путина или ЕС. А поскольку Евросоюз готов вложить деньги в нашу разграбленную дочиста страну, то это открывает еще большие перспективы для коррупции. Теперь многие говорят, что у Сержа Саракисяна нет альтернативы европейскому пути. Но подобная прозападность очень скоро заведет Армению в форменный тупик. Если сейчас сотрудничество с ЕС рассматривается как надежда на развитие, то потом, когда социальный кризис усугубится, отчаяние станет абсолютным, и лозунг «вперед в СССР» станет вновь актуальным. У Армении нет альтернативы европейскому пути, но чтобы этот путь был необратимым, необходимо заранее освободиться от криминально-коррупционного режима.