Серж Саркисян передает власть. Никто не верит

Обсуждения о политическом будущем Сержа Саркисяна по завершении президентского срока в апреле 2018 года сводятся в основном к версии о том, что он станет премьер-министром. Правящая Республиканская партия Армении, лидером которой является Саркисян, заявляет, что безотносительно должности Серж Саркисян будет на главных ролях. В какой ипостаси, никто не уточняет, потому что никто этого не знает. Но никому и в голову не приходит, что Серж Саркисян может просто взять и мирно передать власть и отказаться от главной роли. После парламентских выборов Серж Саркисян заявил, что многие пока не понимают, что изменило реформирование Конституции. То есть, не понимают, что Серж Саркисян может поделиться властью. А это и есть передача власти, независимо от ипостаси. Просто он не заявляет об этом, так как знает, что его сразу же съедят с потрохами в собственном кругу. Дело в том, что Саркисян передает власть не кому бы то ни было, а «природе» и геополитике, понимая, что сейчас власть в Армении невозможно удерживать прежним способом. Саркисян формирует внутреннюю атмосферу, при которой все друг против друга, но уже в институциональном варианте. Новая модель предполагает несколько ветвей власти. Вместо формулы «за все отвечает один» вводится другая – «конкретная ответственность». В новой системе фора будет принадлежать тем, кто поверит в реформу, иначе говоря, в то, что Серж Саркисян готов поделиться властью. Но старую власть Саркисян передает, чтобы претендовать на новую. Пока в это верит только сам Серж Саркисян и, быть может, АРФД. Ситуацию хорошо понимает, пожалуй, и Левон Тер-Петросян, но Серж Саркисян не простил ему то, что АНК выступил против конституционных реформ. Хотя «реабилитация» еще возможна.