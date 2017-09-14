Монополия Газпрома строится на преступном говоре армянской и российской власти

На Правительственном часе в парламенте Армении, отвечая на вопрос о возможности закупать газ у «третьих стран», премьер-министр Карен Карапетян заявил: если кто-то придет и скажет, что мы можем покупать газ на границе дешевле российского, я сразу же заключу контракт.

Ключевое слово здесь «на границе», потому что стоимость российского газа «на границе» - около 140 долларов за 1000 кубов, а население Армении покупает газ за 300 долларов. То есть, газ в Армении стоит не 140, а 300 долларов.

Карен Карапетян манипулирует понятиями, заявляя о том, что ни одна страна, в том числе Иран, не может предложить газ дешевле «на границе». Конечно, не может. Если появится такая страна (а Иран намекал, что может продавать Армении газ и по 100 долларов), то хитрые российские и армянские руководители сразу же изменят схему ценообразования российского газа и снизят потолок цены «на границе», скажем, до 10 долларов. Или вовсе заявят, что Россия будет великодушно поставлять «на границу» газ бесплатно.

Вот тогда у Газпрома вообще не останется конкурентов, и все будут довольны.

Карен Карапетян пытается манипулировать общественным мнением, считая, что можно вешать народу лапшу на уши. Но народ каждый месяц платит за газ и знает, что он стоит не 140, а 300 долларов. И 160 долларов маржи отходит Армросгазпрому, которого в Армении почему-то называют естественной монополией.

Скажите на милость, как можно в стране, где недра являются национальным достоянием, где не добывается газ, называть естественной монополией госкорпорацию другого государства? На что у него монополия? На трубы в Армении? Или на тарифы и деньги, которые армянское население вынуждено платить за газ?

Если Карен Карапетян печется о населении Армении и о том, чтобы оно использовало более дешевый газ, первым делом ему надо пересмотреть основания, на которых Газпром получил в Армении статус «естественной монополии». Демонополизируйте газовый рынок, отмените 110-процентную маржу Армросгазпрома, и тогда в Армению поступят выгодные предложения.

«Естественная монополия» Газпрома в Армении строится лишь на одной основе – на преступном сговоре властей Армении и России, которые получают от этого и экономические, и политические дивиденды. За счет наших с вами доходов.