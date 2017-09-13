Россия и Казахстан уже выводят друг против друга войска

Российская «Независимая газета» сообщает об учениях Казахстана на границе с Россией, в которых участвуют до 10 тыс. военных, несколько десятков единиц воздушных сил, более 1000 единиц военной техники. На учениях будет протестировано «принятие решений командованием в сложных оперативно-боевых условиях». «Независимая газета» отмечает, что учения в Казахстане порождают вопросы, особенно, если учесть, что учения не были заранее анонсированы. Газета немекает, что Казахстан проводит учения «с тыла». Тем более, что недавно Южный военный округ ВС России объявил о приведении в высокую боевую готовность около 2000 военнослужащих и проведении учений близ границы с Казахстаном. Фактически, Россия и Казахстан выводят друг против друга войска, пока под видом учений. Ситуация может показаться экстраординарной, поскольку Россия и Казахстан – союзники как минимум в рамках ОДКБ. Однако, деятельность ОДКБ крайне далека от того, чтобы называться военно-политическим союзом. Российско-казахское противостояние, хотя и не открытое, но очевидно указывает на то, что Назарбаев пытается обеспечить «необратимость» суверенитета Казахстана. Скажем, письменность переводится с кириллицы на латинницу, Казахстан пытается сформировать собственную экономическую культуру и поставить на прочную основу военно-политическую самобытность. Назарбаев неоднократно публично противопоставлял свое мнение Путину, в частности, по вопросу населенных рускими регионов. Север Казахстана – это готовый «Донбасс», и Назарбаев видит там угрозы, которые необходимо нейтрализовать. В то же время, президент Казахстана пытается воспользоваться шансом и выстроить государство, которое может существовать не только в сени России. Астана становится «костью в горле» России, поскольку суверенитет постсоветских стран в российском мышлении рассматривается исключительно как смертельная угроза. Но Казахстан вряд ли отступит, и Москва вынуждена маневрировать. На последних евразийских форумах вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что лидером ЕАЭС является Казахстан, и идея создания союза также принадлежит Назарбаеву. Но шаги Назарбаева говорят о том, что «маневр» не прошел, более того, Астана заявляет о том, что пора задуматься о создании Азиатской организации по безопасности. То есть, Астана не намерена ограничиваться ЕАЭС и ОДКБ. Москве остается только «понять и простить». А как же Армения должна относиться к тому, что два ключевых игрока в ОДКБ буквально соревнуются в оказании услуг Алиеву? В этом смысле «взаимные» учения России и Казахстана выгодны Армении, потому что противостояние между ними увеличивают роль Армении для тех и других. Но для того, чтобы использовать эту возможность, Армении нужно воздержаться от того, чтобы стать инструментом в руках Москвы или Астаны. Ереван должен воспользоваться суверенной возможностью для решения собственных задач.