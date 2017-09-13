Видно, АРФД скоро приступит к обоснованию сдачи Карабаха

Руководитель фракции АРФД Армен Рустамян выступил со скандальным заявлением, говоря о членстве Армении в ЕАЭС и ОДКБ и связав его с проблемами безопасности. «Те, кто поднимает подобные вопросы, не понимают, что значит безопасность и вооруженные силы. Если кому-то кажется, что на войне побеждают только солдаты, с пустыми руками, то они глубоко ошибаются. Если б у нас не было соответствующих военных средств, вряд ли мы могли воевать с противником со средневековым оружием», сказал он. На вопрос, разве Армения не получила бы вооружения без вступления в ЕАЭС, Армен Рустамян ответил, что эту задачу удалось решить посредством вступления в ЕАЭС. То есть, победа в Апрельской войне одержана благодаря российскому оружию, спросили журналисты. Армени Рустамян ответил положительно. Помнится, после Апрельской войны Серж Саркисян заявил, что армянам пришлось воевать оружием 80-х годов. Возможно, Армену Рустамяну не известно, что Россия по возможности затягивала с поставками современных вооружений Армении, причем, именно после вступления в ЕАЭС, тем самым дав фору Азербайджану, который и должен был провернуть российско-азербайджанский проект. Этот проект был провален благодаря храбрости солдат и офицеров, в дни Апрельской войны пресса полнилась информациями об их подвигах и геройстве. Только после провала этого плана Россия стала поставлять оружие Армении. Наверное, Армен Рустамян не знает, что Апрельская война – это на деле армяно-российская война, вернее, война армян против русско-азербайджанского союза. Так было в начале 1990-х, так было во время Апрельской войны. Причем, в начале 1990-х русские воевали против армян непосредственно, осуществив две карательные операции и нанеся колоссальный урон. Армяне победили после того, как российская армия покинула регион. Нельзя все извращать, да еще в период, когда армянский народ пытается одолеть историко-политические стереотипы. Нельзя бросать подвиг собственного солдата под чужой сапог. Тем более, что Апрельская война стала итогом военно-политической ситуации, выстроенной в том числе благодаря властно-политическому классу Армении, АРФД в том числе. Фактор АРФД особенно важен, так как партия ассоциируется в обществе с националь-освободительной борьбой. Но руководство АРФД с некоторых пор превратилось в группировку лавочников, которые последние 20 лет бросаются в Армении от коалиции к коалиции, чтобы заработать и выжить. Они у кормушки, так может, стоит хотя бы промолчать, но нет, им нужно оправдываться. Видимо, еще немного, и некогда революционная партия приступит к обоснованию необходимости сдачи Карабаха.