Армения демонстративно отказалась вступать в игру: глава МИД Ирана едет в Москву

Министр иностранных дел Ирана едет в Сочи, где встретится с российским руководством. Состоится ли встреча с Путиным, пока не ясно. Этот визит примечателен на фоне поездки министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Израиль, в связи с чем мы предупреждали, что в его основе может быть иранский вопрос. Визит иранского министра Зарифа в Сочи подтверждает это. 23 августа в том же Сочи Путин принял премьер-министра Израиля Нетаньяху, который в довольно жестких выражениях призвал Путина к совместным действиям по сдерживанию Ирана. Одним из важных плацдармов ирано-израильских действий против Ирана может стать Азербайджан, которому и Россия, и Израиль поставляют оружия на миллиарды долларов, и не только в целях бизнеса или против Армении и Арцаха. Это оружие является русско-израильским присутствием на севере Ирана, и в Тегеране это прекрасно понимают. Тегеран, по сути, должен передать Москве, что Иран резко отреагирует на любые нежелательные проявления близ своей северной границы. А нежелательными для Ирана, как он не раз заявлял, являются в первую очередь присутствие третьих сил и дестабилизация. Пару недель назад официальный Тегеран четко заявил, что в случае, если населению его северных районов будет угрожать опасность, Иран предпримет соответствующие действия. Не исключается, что Россия пытается проводить двойную игру – говорит Израилю одно, а Ирану другое. Не исключается также, что жертвой или козлом отпущения в этой игре станет министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Армянская сторона должна быть крайне бдительной и острожной на случай, если для пожертвования понадобится устроить провокацию на армяно-азербайджанской границе и списать Гасанова. Во всяком случае, такая необходимость постепенно назревает как в регионально-международном масштабе, так и во внутренней ситуации Азербайджана. Сейчас предпринимаются попытки формирования в зоне карабахского конфликта и Кавказа в целом новых механизмов стабильности. Препятствием на этом пути является Азербайджан, власти которого сами загнали себя в угол и теперь ищут выхода, которым может стать крупное жертвование. Не обязательно это должно быть в виде инцидента на границе, это может быть внутренний, шпионский скандал, свидетелями которого мы уже не раз были. Армения демонстративно отказалась вступать в игру, видимо, из-за антииранской направленности. 23 августа после премьера Израиля Путин в Сочи принимал Сержа Саркисяна. За несколько недель до этого в Армению прибыл министр территориального сотрудничества Израиля, которого Серж Саркисян не принял, так как был в отпуске. Но он прервал свой отпуск 5 августа, чтобы участвовать в инаугурации президента Ирана. После этого и возник скандал с азербайджанскими беспилотниками, связанный с израильской компанией-производителем. В ответ на все это министр обороны Армении Виген Саркисян поехал в Китай, что было демонстрацией того, что Армения не вступает в игру, где стрелки направлены на Иран. В российской официальной прессе прозвучало недовольство поездкой Вигена Саркисяна, потом статья была удалена. Москва готовится к разъяснениям иранского министра, а Иран не понимает ревности Москвы в отношении армяно-китайского военного сотрудничества. Армяно-китайское сотрудничество является одним из ключевых факторов, исключающих присутствие третьей силы в зоне карабахского конфликта.