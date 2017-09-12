Может ли Армения компенсировать потерю со стороны США аэродрома Насосная в Сумгаите?

После раскрытия в международной прессе коррупционных схем, связанных с Азербайджаном, Баку пригрозил пересмотреть отношения с Западом и лишить США приснопамятного аэродрома Насосная в Сумгаите, совершив поворот в сторону Москвы и, может быть, Ирана. Данный аэродром служит для обеспечения войск НАТО в Афганистане. Армения также является частью многонациональных сил в Афганистане, и шаг Баку может негативно сказаться на боеготовности и безопасности наших военных. В психологическом плане географическая удаленность только усиливает значимость безопасности наших воинов. Мы попросили военного эксперта, имя которого по его просьбе не называем, прокомментировать, может ли Армения компенсировать возможную потерю США аэродрома Насосная, и есть ли для этого технические возможности. По словам эксперта, Насосная – аэродром дешевый, потому что грузы по линии европейского командованния достигают Афганистана напрямую, просто вопрос в том, что путь через Турцию и Азербайджан удобнее, хотя те же грузы могут завозиться через Японию или Гуам, но это получится дороже. «Американцы не будут долго горевать, если лишатся Насосной. С другой стороны, это блеф со стороны Азербайджана, и я не верю, что они пойдут на такой шаг, потому что им за это платят, и они неплохо зарабатывыают. Не даром же отдают аэродром», говорит военный эксперт, напоминая, что в свое время Азербайджан просил, чтобы США передали им часть вывозимого из Афганистана оружия, но США отказались предоставить даже машины. Тогда в Баку тоже ворчали по поводу того, что Насосную прикроют, не позволят возить грузы в Афганистан, но так ничего и не сделали. «Очевидно, что отношения Азербайджана с Западом ухудшаются изо дня в день, и я не исключаю, что Насосную действительно прикроют, но сейчас это блеф», говорит военный эксперт. На вопрос, обладает ли Армения техническими возможностями для компенсации потери Насосной для США, он ответил, что на деле контингент Армении в числе войск в Афганистане мизерный. «Хотя, откровенно говоря, наша капля весомее капель некоторых членов НАТО, поскольку по количеству армянский контингент входит в первую десятку, но все же, главный вызов тут для американского контингента, который использует больше грузов, так как выполняет более объемные задачи, чем армянский контингент. Следовательно, прекращение поставок никак не скажется на нашем контингенте. С точки зрения стандартов американских подразделений или НАТО вопрос не подлежит обсуждению», сказал он. Для американцев, по его словам, сеть аэродромов по всему миру настолько насыщена, что это не станет для них проблемой. В конце концов, они могут использовать грузинский Вазиани, который находится всего в 300 км от Насосной, и аэродром в Сумгаите не может иметь экстраординарное значение. Что касается заявлений Баку, возможно, Азербайджан намерен совершить резкий поворот в сторону Москвы, что военный эксперт уже не считет блефом. «Думаю, это результат долгой и последовательной работы России, которая пытается вывести Баку на свою орбиту. С другой стороны, это также итог методичной политики Баку по отходу от западных ценностей. То есть, для решения собственных задач Алиев все больше становится диктатором, а Запад, который относится лояльно к карманным диктаторам, все равно ставит какие-то границы. Даже арабским шейхам не дают перейти эту грань, или за это приходится дорого заплатить. А Алиев не хочет платить, но переходит черту в отношениях с Западом. Поэтому все идет к ухудшению отношений с Западом, чем и пытается воспользоваться Москва», сказал военный эксперт.