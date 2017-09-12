К сведению Армена Амиряна – до отставки

Ереванский музей Туманяна в августе открыл выставку-экспозицию «Помутнение», посвященную памяти жертв большевиков и репрессированных. Спустя 22 дня выставка была закрыта распоряжением министерства культуры. Директор музея Нарине Тухикян рассказала, что получила угрозы в связи с экспозицией. «26 августа мне позвонил пожилой подполковник (он сам так представился) и стал говорить на языке, присущем руководителям Компартии. Он сказал, что от нашей выставки пахнет дашнаками, что это пропаганда гомосексуализма. Мол, получаешь деньги от Сороса», рассказала Тухикян. По нашим данным, представители министерства культуры посетили выставку, сделали фотографии, доложили, что ничего экстраординарного нет, но министр Армен Амирян все равно распорядился закрыть выставку. В этом году исполняется 100 лет революции большевиков, а также 80 лет сталинским репрессиям. На выставке были представлены данные об армянских большевиках Микояне, Касьяне, которые отдали сотни приказов о расстрелах, предоставляли секретные данные об Армении русским в пользу Турции, расстреляв по предложению Москвы тысячи армян. Под фотографиями армянских большевиков было подписано «самозабвенный армянский большевик, порой негодяй». Говорят, что именно это разгневало людей старшего поколения и их последователей. Нарине Тухикян говорит, что это слова Гарегина Нжде. Как еще можно охарактеризовать людей, которые выступали за поражение Армении и истребление армянской государственности, за сдачу армянских земель Турции и Азербайджану, расстрелы армянской интеллигенции и массовые убийства армянского офицерства? Но в Армении пошли по другому пути – закрыли выставку. Симпатичный министр культуры распорядился закрыть выставку. Либо он идеологически убежден, что эти люди не негодяи, то есть, он разделяет их преступные подходы, либо ему приказали сверху, и он сделал это вопреки своей воле. В любом случае, он уже не министр суверенной страны. Примечательно, что по вопросу переименования улиц власти говорят, что не нужно отказываться от советского наследия и истории. Но зачем тогда отказываться от истории, которая была выставлена на экспозиции? К сведению Армена Амиряна – в ночь на 18 февраля 1921 года по инициативе комиссара правосудия, константинопольского турка Сулеймана Нури, Ависа Нуриджаняна и Геворга Атабекяна, в ереванской тюрьме руками турецких мясников было совершено массовое убийство. Были зарублены топором 50 офицеров, в числе которых был командующий армянскими силами Баку, один из организаторов самообороны Баку Амазасп, командир кавалерии, организатор самообороны Каракилиса Николай Гордонян, начальник полиции Александрополя Серго и другие.