Китай давно пересек границу России

Визит министра обороны Армении Вигена Саркисяна в Китай вызвал примечательную реакцию в России. РИА Новости опубликовало довольно язвительную статью по этому поводу, но вскоре ее удалили. До этого российский же Спутник сообщил, что Виген Саркисян отправился в Китай за оборудованием, которое позволит противостоять беспилотникам, так как Россия не может их поставить Армении. Визиты армянских министров обороны в Китай не новость, и связи были налажены еще с тех пор, когда министром обороны был Серж Саркисян. Но сегодняшняя ситуация, безусловно, отличается от той, что была 10 лет назад, отличаются задачи и Армении, и Китая. Сейчас Китай намерен построить в Армении второе по величине в Евразии посольство, расширить свое присутствие на Кавказе, и если до сих пор Китай видел в качестве платформы для этого Грузию, во всяком случае, судя по объемам инвестиций, то сейчас с военно-политической точки зрения в качестве плацдарма рассматривается Армения. А это означает, что существенно возрастает заинтресованность Китая в стабильности и безопасности как в регионе в целом, так и в Армении в частности. Ревность России уместна. Хотя возникает вопрос, почему была удалена статья. Скорее всего, Россия не определилась с отношением, ей вообще не присуща определенность в политике и прогнозируемость. В условиях международной изоляции это обстоятельство усугубилось, и борьба между различными элитными группировками стала очевидней. Москва надеялась на поддержку Пекина в противостоянии с Западом, но Пекин, судя по всему, пытается воспользоваться слабостью Москвы. Москва скована в китайском вопросе, поскольку строила отношения с Пекином на антизападной риторике. Но если Запад, грубо говоря, стоит на границе России, то Китай уже давно пересек ее границы. Сейчас Китай пытается делать это на Кавказе, причем, мягко и сдержанно. На Кавказе складывается мощный треугольник Россия, НАТО, Китай. Россия в явно проигрышном положении. Москва перед выбором – либо утерять Кавказ – войной или без, либо подключиться к процессу трансформации системы безопасности на Кавказе, сохраняя определенную роль.