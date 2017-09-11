Армения и Грузия договорятся: важный визит

11 сентября в Армению прибудет министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе. Его примет также Серж Саркисян. На днях грузинский министр принял участие в состоявшейся в Баку встрече с коллегами из Азербайджана и Турции. После этой встречи глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Грузия, Турция и Азербайджан выступят на сессии Генассмблеи ООН за урегулирование абхазского и карабахского конфликтов на основе принципа территориальной целостности. Это по большому счету не новость, и Грузия не впервые поддерживает позицию Азербайджана по карабахской проблеме, учитывая собственные проблемы с Абхазией и Южной Осетией. Так же, как и Армения, учитывая карабахскую проблему, не поддерживает позицию Грузии в абхазском вопросе. В этом вопросе между Грузией и Арменией все выяснено и по умолчанию обговорено. В то же время, очевидно, что Баку и Анкара рассматривают в качестве одной из целей инициативы торпедирование армяно-грузинских отношений. Речь о более широком контексте отношений как в сфере региональной безопасности, так и формирования нового хребта статус-кво, который проматривается и в видении НАТО. В этом смысле визит министра иностранных дел Грузии в Армению через пару дней после трехсторонней встречи в Баку говорит о том, что Тбилиси не ставит отношения с Ереваном на более низкую планку, чем отношения с Баку и Анкарой. Таким образом, визит Джанелидзе уже сам по себе является позитивным сингалом. В то же время, он выглядит симптоматично на фоне истории с учениями НАТО, в которых Армения сначала заявила свое участие, но в последний день отказалась. Министерства обороны Армении и Грузии выступали в связи с этим с противоречивыми заявлениями – армянская сторона утверждала, что официально не заявляла о своем участии, а грузинская утверждала, что это было сделано еще в июле. Получилось так, что отказ Армении от участия стал выглядеть меньшей проблемой, чем последовавшие комментарии, которые могли внести ненужное напряжение в армяно-грузинские отношения. Видимо, в ходе визита грузинского министра в Армению стороны попытаются не только снять напряжение, но и договориться о путях выхода из подобных ситуаций в будущем. Наличие таких механизмов крайне важно для Армении и Грузии, которые связаны в широком контексте безопасности и на деле незаменимы друг для друга, хотя и проповедуют пока различные внешнеполитические векторы. На большее Грузия и Армения вряд ли пока в состоянии пойти. Углубление может быть обусловлено большей институционализацией присутствия НАТО в Грузии и сохранением давления США на Россию, которое может вынудить Россию пойти на коспромисс на Кавказе.